Forskare i molekylär fysiologi
2026-01-22
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver experimentell grundforskning inom molekylär cellbiologi, intergrativ biologi och infektions- och immunbiologi.
Forskningsmiljön präglas av en modern och avancerad metodik och har en stark internationell profil. MBW är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet med drygt 30 forskargrupper och ca 180 anställda varav 65 är doktorander. Mer information om oss finns på: https://www.su.se/mbw.
Projektbeskrivning
Anställningen är tillgänglig i laboratoriet som leds av Dr. Martin Jastroch. Vi söker en mycket motiverad forskare med intresse för evolution och fysiologi. Vårt labb studera energimetabolism från organismen till molekylen. Vårt fokus ligger på att undersöka de molekylära komponenterna i termogenes. Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Anställningen innefattar projektledare, vetenskapligt skrivande samt forskning på ett mycket innovativt projekt som utforskar evolutionen av termogenes genom jämförande genomik. Erfarenhet inom området fylogenetik och bioinformatik är meriterande. Hög motivation, utmärkt kommunikation och interpersonell förmåga är en förutsättning.
Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och erfarenhet av evolutionär biologi och beräkningsmodellering.
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till längst 12 månader.
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Martin Jastroch, tfn 08-16 31 08, mailto:martin.jastroch@su.se
