2026-02-26
Vi söker en forskare som vill bli en del av vårt forskningsteam.
Forskningen kommer att bedrivas vid Günther Lab och Malmström Lab inom Human Evolution Program vid Institutionen för organismbiologi (Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet, Sverige). Forskargrupperna studerar specifikt människans förhistoria i Europa och den genomiska historien bakom domesticeringen av djur, samtidigt som de utvecklar och förbättrar populationsgenomiska och bioinformatiska metoder för att analysera paleogenomiska data. Grupperna finansieras av forskningsanslag från Formas, Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond. Programmet Människans evolution har ett brett intresse för populationsgenetik och människans evolution, vilket ger många möjligheter till samarbete med postdoktorer och doktorander som arbetar med relaterade projekt. Programmet är också en del av Center for the Human Past. Forskningsmiljön är internationell, med engelska som arbetsspråk. För mer information om programmet Människans evolution och Helena Malmströms grupp, besök: https://www.uu.se/en/department/organismal-biology/research/human-evolution,
för Torsten Günthers grupp, besök https://gunther-lab.org/

Publiceringsdatum
Forskaren kommer att analysera temporala genomiska data från förhistoriska människor och utveckla bioinformatiska pipelines för imputation av genotyper. Forskaren kommer att utföra populationsgenetiska analyser samt tolka dessa resultat tillsammans med de arkeologiska och osteologiska kontexterna. Arbetet består av arbete i Uppsala universitets datorkluster samt programmering och statistisk analys. Resultaten kommer att publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter.
Kvalifikationskrav
För anställning som forskare ska du ha doktorsexamen i populationsgenomik, bioinformatik, arkeogenetik eller ett relaterat område eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i populationsgenomik, bioinformatik, arkeogenetik eller ett relaterat område. Den sökande ska även ha gedigen erfarenhet av populationsgenetiska analyser av storskaliga genomdata och metagenomdata från förhistoriska människor samt kunskap om sten-och bronsåldern i Europa. Du ska ha goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper. Personen behöver vara strukturerad, kvalitetsmedveten, ha god samarbetsförmåga och en god analytisk förmåga.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av genotypimputation, maskininlärning och demografisk modellering (Approximate Bayesian Computation, ABC) är meriterande. En stark bakgrund inom bioinformatik, önskvärt med erfarenhet inom forntida DNA eller relaterade områden är meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad 12 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 maj 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Torsten Günther, +46184712697, torsten.gunther@ebc.uu.se
Ansökan ska innehålla ett CV och ett brev som beskriver sökanden och dennes kvalifikationer, forskningsintressen och publikationslista. Kopior av relevanta examensbevis, en kopia av sökandens doktorsavhandling eller ett utkast till denna. Vi vill att du anger uppgifter om minst två referenser.
Välkommen med din ansökan senast den 12 mars 2026, UFV-PA 2026/574.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
