Forskare
Institutet för språk och folkminnen / Språkvetarjobb / Stockholm
2026-02-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Uppsala
, Göteborg
, Lund
, Umeå
eller i hela Sverige
Är du en person som vill öka kunskaperna om flerspråkighet i arbetslivet? Är du intresserad av hur språkliga styrdokument fungerar i praktiken? Är du mån om att förmedla dina forskningsresultat på ett enkelt, begripligt och tillgängligt sätt? Då är du rätt person för oss! Institutet för språk och folkminnen (Isof) söker nu en forskare till ett forskningsprojekt om språkpolicyer i offentlig sektor.
Om Isof
Isof är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i vårt flerspråkiga Sverige. Vi finns till för alla och är en resurs för många yrkesgrupper, föreningar och organisationer. Vi bistår regeringen med underlag och ger stöd till andra myndigheter.
I den här tjänsten tillhör du avdelningen Språkrådet i Stockholm. Språkrådet är den avdelning som ger råd och rekommendationer om den offentliga svenskan, ger ut språkböcker och skrivhandledningar och forskar och sprider kunskap om språkpolitik, flerspråkighet, svenskan och dess utveckling.
Läs mer om oss på vår webbplats isof.se/uppdrag
Om uppdraget
Som projektanställd forskare på Språkrådet kommer du att arbeta i projektet "Språkpolicyer på svenska myndigheter: form, funktion och förbättringsområden". Projektets ska ge en samlad bild av kunskaps- och forskningsläget om språkpolicyer i offentlig sektor samt de utmaningar som myndigheter möter när de arbetar med att ta fram och implementera språkpolicyer i praktiken. Arbetet innebär:
• inläsning av forskningsområdet
• genomföra och sammanställa intervjuer
• analysera språkpolicyer och liknande styrdokument
• delta i en samtalsdag om språkpolicyer tillsammans med externa aktörer
• presentera undersökningens resultat i en skriftlig rapport
• kommunicera resultaten internt och externt.
Kvalifikationskrav
Du är disputerad i språkvetenskap, statsvetenskap eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Du har mycket goda kunskaper i att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta med frågor om språkpolicyer, språklagstiftning eller andra närliggande språkpolitiska frågor. Även erfarenheter av att arbeta med intervjuer och av att analysera offentliga policydokument är meriterande.
Som person är du resultatinriktad och strukturerad. Du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du arbetar både självständigt och samarbetar med andra på ett lyhört och tydligt sätt. Vidare har du mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Övrig information om tjänsten
• Sista dag att ansöka är 2026-03-05
• Placeringsorten är avdelningen Språkrådet i Stockholm.
• Anställningen är en visstidsanställning motsvarande 3 månader heltid under 2026, som enligt överenskommelse kan förläggas som deltid eller heltid under året.
• Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen att skicka in din ansökan i form av CV och personligt brev. I ditt CV ska det tydligt framgå år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Ladda även upp relevant dokumentation som styrker dina erfarenheter och examensbevis/betyg.
Har du några frågor om rekryteringen är du välkommen att kontakta avdelningschef Lena Lind Palicki, 073-18 42 371, lena.lind.palicki@isof.se
.
Facklig representant för ST är Eleonor Karman, 070-559 96 23.
Varmt välkommen med din ansökan!
Isof har gjort medieval för denna rekrytering. Vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Institutet för språk och folkminnen
(org.nr 202100-1082), https://www.isof.se/ Kontakt
Facklig kontakt, ST
Eleonor Karman eleonor.karman@isof.se 070-948 45 85 Jobbnummer
9739415