Församlingspräst
2026-01-22
Vill du arbeta kreativt i en inkluderande och naturnära församling? Har du en önskan om att nå ut till människor och skapa fina möten? Kanske är du redo att byta storstadspulsen mot frisk dalaluft? Då kan du vara precis den vi söker som präst i Mora församling!
Mora församling erbjuder en inspirerande och trivsam arbetsplats med stort utrymme för egna initiativ.
Vi söker en engagerad församlingspräst som vill vara med och utvecklas tillsammans i en församling med stort hjärta. Du är en viktig del av arbetslaget i Mora församling. Vi har tre distrikt; Mora, Sollerön/Venjan och Våmhus, som samverkar och stärker varandra. Där är även sjukhuskyrkan inkluderad.
Församlingen erbjuder
En arbetsmiljö som vill vara både kreativ och hållbar. Våra värdeord - trygghet och tillit - genomsyrar vårt arbete och här finns utrymme för både gemenskap och personlig utveckling. Vi erbjuder också ett utrymme för att vara flexibel i dina arbetsuppgifter och för kreativa och nytänkande idéer.
Mora församling vill erbjuda goda och trygga mötesplatser för tro och liv där människor kan växa. Vi jobbar kontinuerligt för att möta våra församlingsbor i alla åldrar utifrån behoven som finns och här är församlingsborna välkomna att vara delaktiga i att skapa nya mötesplatser. Friluftslivet är integrerat i vår verksamhet året om och i vårt gudstjänstliv finns plats för en mångfald av uttryck.
Mora församling vill vara en betydande samhällsaktör och en arbetsplats där vi verkar för en god arbetsmiljö, hållbarhet och existentiell hälsa. Både yttre och inre hållbarhet är viktiga för oss och något vi jobbar aktivt med.
I Mora församling har du möjlighet att göra skillnad i människors liv och bidra till ett inkluderande och levande församlingsliv. Mora och norra Dalarna erbjuder en fritid med närhet till både aktivitet och återhämtning, med stora natur-, kultur- och idrottsupplevelser året om.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme.

Arbetsuppgifter
Som församlingspräst ansvarar du för kyrkliga handlingar, leder gudstjänster och utvecklar gudstjänstlivet i församlingen. Framåt önskar vi att utveckla konfirmationsarbetet ytterligare. Idag har vi bland annat äventyrskonfirmander på sommaren, arbetar med konceptet Messy Church, fäbodgudstjänster och pilgrimsvandringar. Här är du en viktig nyckelspelare i vårt team.
Det finns stor möjlighet att påverka innehållet i tjänsten och bidra till vår verksamhet med dina särskilda kompetenser och intressen. Det finns även möjlighet att kombinera med viss tid som sjukhuspräst eller ledarskap som distriktschef.
Arbetet sträcker sig över hela församlingen.

Profil
Du är vigd präst i Svenska kyrkans ordning. Utöver det lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har engagemang och hjärta för människorna som lever och verkar här. Du arbetar självständigt men tycker också om att vara en lagspelare och att tänka nytt. Du är positiv, trygg, handlingskraftig och lösningsorienterad som person. Du bygger relationer både inom och utanför församlingen och skapar engagemang och delaktighet genom ditt inspirerande ledarskap.
