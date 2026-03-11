Församlingsherde Umeå Maria församling
2026-03-11
Vi söker nu en församlingsherde till Umeå Maria församling som är en varm och levande församling där församlingsråd, arbetslag och ideella medarbetare gemensamt arbetar för att vara kyrka på Marie-områdena.
Låter det intressant?
Om arbetet
Som församlingsherde har du många kontaktytor och samspelar med både församlingsråd, medarbetare, ledningsgrupp och kyrkoherde. Du lever med i det aktiva församlingslivet i Mariakyrkan och möter där människor vid livets olika skeden. Du ingår också pastoratets ledningsgrupp med ett kollegialt utbyte och goda möjligheter till samverkan i uppdraget att vara kyrka i Umeå med omnejd. Uppdraget rymmer stora möjligheter att vara med och påverka utvecklingen i församlingen och en frihet i arbetets utformning. I området bor många unga familjer och församlingen har också en uttalad inriktning att prioritera det diakonala arbetet med ex psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet.
Om dig
Du som söker är prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning och är skicklig på att bygga och bibehålla goda relationer. Du är trygg och tydlig och har förmåga att leda andra. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbetsledning och/ eller någon form av chefs- och ledarskapsutbildning. Erfarenheter av tillitsbaserat arbetssätt är också meriterande men ställs inte som krav för tjänsten. För att trivas i rollen och lyckas väl med att leda tillitsbaserat, tror vi det är viktigt att du har en prestigelös inställning till ditt ledarskap.
Villkor och ansökan
Du bifogar personligt brev, CV och prästbrev till din ansökan.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/241". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Pastorat
(org.nr 252003-8890) Arbetsplats
Svenska kyrkan i Umeå Kontakt
Fredrik Juul, kyrkoherde fredrik.juul@svenskakyrkan.se 090-2002501
9791835