Försäljningsingenjör till Alflow
2025-09-19
Vill du vara med och bygga upp något nytt på den svenska marknaden?
Trivs du med frihet, ansvar och nära kundrelationer? Har du ett naturligt driv, uthållighet och ett tekniskt intresse som gör att du vill förstå kundernas processer och skapa värde genom smarta lösningar?
Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som Försäljningsingenjör på Alflow blir du en av våra första medarbetare i Sverige och får en nyckelroll i etableringen här. Du säljer lösningar i rostfritt stål, såsom pumpar, ventiler, värmeväxlare och kopplingar till kunder inom läkemedelsindustrin, där kraven på kvalitet och säkerhet är höga. Du driver hela säljprocessen, från prospektering och nykundsbearbetning till långsiktiga partnerskap, och gör skillnad för några av de mest spännande bolagen inom läkemedelsindustrin.
Du får frihet att planera din egen vardag och ta ansvar för din kundportfölj, samtidigt som du har stöd från vårt team i Danmark. Här möts humor, samarbete och höga ambitioner - vi tror på att framgång skapas tillsammans.
Vad vi erbjuder
En 12-månaders onboarding-plan som ger dig rätt förutsättningar att lyckas.
Frihet och ansvar i en självständig roll med stor påverkan.
Kollegor i Sverige via systerbolaget Saniflex samt nära samarbete med huvudkontoret i Danmark.
Ett arbetsklimat präglat av laganda, prestigelöshet och engagemang - vi stöttar varandra, firar framgångar och skapar energi i vardagen.
Konkurrenskraftig lön, bonus, tjänstebil och attraktiva förmåner.
Dina uppgifter
Bygga upp och utveckla en kundbas i Sverige.
Driva hela säljprocessen: prospektering, kunddialoger, avtal och långsiktiga relationer.
Identifiera möjligheter och skapa värde genom kundanpassade lösningar.
Bidra till teamets gemensamma framgång och representera Alflow på kundbesök, mässor och leverantörsträffar.
Vem är du?
Du är nyfiken, självgående och motiveras av att skapa resultat - både när det går lätt och när det kräver uthållighet. Du ser möjligheter där andra ser hinder och värdesätter samarbete och sparring med kollegor.
Vi ser gärna att du har:
Några års erfarenhet av fältsälj, från prospektering till avslut.
Tekniskt intresse
Vana att hitta rätt beslutsfattare och boka möten självständigt.
Goda datorkunskaper och erfarenhet av CRM-system.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort.
