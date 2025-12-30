Försäljningschef Embedded till ShortLink
2025-12-30
Vill du ta ett affärsstrategiskt ansvar för ett av våra nyckelområden? Brinner du för försäljning och affärsutveckling inom teknikomårdet Embedded? Nu söker vi en Försäljningschef med nationellt ansvar för vår Embedded-verksamhet. En nyckelroll för dig som vill kombinera teknisk förståelse med starkt affärsdriv - och bidra till fortsatt tillväxt i en spetsig teknikmiljö.
Om rollen
Som Försäljningschef Embedded på ShortLink får du ett övergripande ansvar för försäljning, affärsutveckling och kundrelationer inom vårt teknikområde Embedded. Du arbetar med ett nationellt fokus och har en central roll i att vidareutveckla vår affär, driva nya kunddialoger och säkerställa stark leverans i nära samarbete med våra tekniska team.
Du leder försäljningsarbetet med fokus på långsiktig tillväxt och lönsamhet. Det innebär att identifiera nya affärsmöjligheter, skapa och förvalta kundrelationer, samt utveckla strategiska samarbeten. Du rapporterar till vår Säljchef och har en central roll i att vidareutveckla vår affär och driva nya kunddialoger.
Tjänsten är placerad på vårt kontor i Linköping Science Park men rollen har ett nationellt försäljningsfokus så resor förekommer regelbundet. Rollen skulle även, enligt överenskommelse, kunna inkludera helhetsansvaret för Shortlinks verksamhet i Linköping.
Om dig
Vi söker dig som har ett starkt kommersiellt driv, ett gott tekniskt omdöme och ett genuint intresse för kundens behov. Du har troligen erfarenhet av B2B-försäljning inom tekniska eller komplexa lösningar, gärna inom inbyggda system, elektronik eller närliggande områden.
Vi ser gärna att du:
Har dokumenterad erfarenhet av framgångsrik teknisk försäljning inom Embedded System
Är van vid att bygga långsiktiga kundrelationer
Har erfarenhet av att arbeta med eller i konsultverksamheter
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift
Som ledare person är du coachande, lösningsorienterad och har förmågan att få både kunder och medarbetare att känna förtroende. Du trivs i en roll där du får kombinera strategi med operativ närvaro.
Om ShortLink
ShortLink fokuserar på utveckling av lågeffektelektronik för trådlös kommunikation och bärbara produkter. I nära samarbete med våra kunder - och med över 30 år i branschen - tar vi fram optimala, robusta och energieffektiva lösningar från idé till verifierad produkt.
Våra affärsområden
Halvledarutveckling (ASIC-design)
Halvledare IP (Silicon IP)
Embedded System (Inbyggda system)
Vi befinner oss på en stark tillväxtresa inom alla våra affärsområden och söker engagerade kollegor som vill växa tillsammans med oss.
Om processen
Har du frågor om rollen? Kontakta ansvarig rekryteringskonsult Rickard Jonsson på telefonnummer 070-558 70 01.
