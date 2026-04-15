Försäljningschef
Söker du nya utmaningar där du får ansvara både strategiskt och operativt för personal, försäljning, drift och kunderbjudande?
Drivs du av kundbemötande, försäljning och ledarskap? Vill du utveckla ditt eget team som tillsammans med dig ska ta sig an alla utmaningar för att bli Umeås mest personliga matbutik? Är du tävlingsinriktad och gillar när det alltid finns något att förbättra och utveckla? Då är det här rollen för dig!Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Som försäljningschef leder och utvecklar du ditt område både strategiskt som operativt där du även har resultatansvar för alla dina avdelningar. Du ingår i butikens ledningsgrupp och kommer vara med och bidra till hela butikens arbetssätt, rutiner, personal och struktur. Inom ditt område så leder, utvecklar och inspirerar du din personal samt ansvarar för bemanning och rekrytering. Vidare ser du till att optimera butikens drift med ansvar för att rutiner följs och utvecklas. Tillsammans med dina säljledare skapar du god tillväxt med fokus på volymökning och lönsamhet där kunden alltid är nummer 1.
Som person
Du är resultatorienterad och handlingskraftig med förmågan att genomföra aktiviteter som skapar en effektiv butiksdrift. Du ska välkomna nya trender och vara öppen för nya utmaningar samtidigt som du hela tiden gör det med lönsamhet och effektivitet i åtanke. Vi ser att du är social och lyhörd inför kundernas behov samt trivs med att vara synlig och aktiv bland både medarbetare och kunder. Du trivs i ett högt tempo och att ta beslut där det inte alltid finns gott om betänketid. Du är en lagspelare.
Organisera, prioritera och delegera är tydliga egenskaper som du har inom dig. Självklart är du tydligt fokuserad på kund och försäljning där du drivs av att skapa god lönsamhet. Genom ett tydligt ledarskap och genom din närvaro på avdelningarna motiverar du dina medarbetare att vilja utveckla verksamheten mot uppsatta mål.
Kvalifikationer
Erfarenhet, kunskap och utbildning inom effektiv drift
Erfarenhet av ledande befattning där du behövt delegera
Du har genomfört ledarskapsutbildning eller motsvarande
Erfarenhet av budget- & resultatansvar
Meriterande
Erfarenhet av ledande befattning inom livsmedelshandeln
Du har verkat på en konkurrensutsatt marknad
Du har genomfört Företagsledarutbildning eller motsvarande
Du har erfarenhet av arbete med LEAN eller motsvarande
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid, med provanställning på 6 månaderKontaktperson för detta jobb
Handlare: Johan Lundberg
Mail: Johan.lundberg@kvantum.ica.se
Sista dag för ansökan
2026-05-17
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan, så sök idag!
OM ICA Kvantum Ersboda
Butiken är belägen på det väl etablerade handelsområdet Ersboda. Vi jobbar mot att skapa Umeås mest personliga butik som ska förknippas med låga priser, bra sortiment och enkelhet. Det ska vi uppnå genom högt engagemang och att arbeta som ett lag, tillsammans kommer vi längst! Så ansöker du
