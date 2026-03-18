Försäljningschef
Citysälj Sverige AB / Säljarjobb / Västerås Visa alla säljarjobb i Västerås
2026-03-18
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Citysälj Sverige AB i Västerås
, Stockholm
, Borås
, Göteborg
, Varberg
eller i hela Sverige
Om Citysälj
Citysälj är ett väletablerat företag inom försäljning med över 22 års erfarenhet i branschen. Under åren har vi byggt långsiktiga och framgångsrika samarbeten med några av Sveriges största mediehus, förlag och organisationer.
Vi bedriver idag både in- och utgående försäljning från våra kontor i Borås och Västerås. En av våra avdelningar arbetar dessutom med ett av Sveriges mest välkända lotterier där hela överskottet går till över 62 olika välgörenhetsorganisationer - ett samarbete vi är mycket stolta över.
Vårt kontor i Västerås ligger centralt och präglas av engagemang, laganda och resultatfokus. Idag består kontoret av ca 15 medarbetare och ambitionen är att fortsätta expandera verksamheten.
Om rollen
Vi söker nu en driven och engagerad Försäljningschef som vill vara med att leda och utveckla organisationen.
Som Försäljningschef har du en central roll i verksamheten. Du ansvarar för den dagliga driften av avdelningen och arbetar nära säljarna med coachning, uppföljning och motivation för att hjälpa dem att nå sin fulla potential.
Du är en närvarande ledare som inspirerar teamet och skapar en positiv och resultatinriktad arbetsmiljö. Rollen innebär även att du har ett nära samarbete med företagets ledning och våra uppdragsgivare.Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Daglig coachning, uppföljning och feedback till säljarna
Säkerställa att den dagliga driften av avdelningen fungerar optimalt
Kontakt och rapportering med uppdragsgivare
Delta i rekrytering och onboarding av nya medarbetare
Egen försäljning för produktförståelse
Som Försäljningschef är du en viktig förebild för teamet och en nyckelperson i företagets fortsatta utveckling.
Om dig
Vi söker dig som är en energifylld ledare med ett genuint intresse för att utveckla och motivera andra människor. Du har en naturlig förmåga att skapa engagemang och att hitta olika sätt att inspirera olika individer.
Som person är du strukturerad, målmedveten och trivs i en miljö där tempot är högt och där mycket händer samtidigt.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom telemarketing
Har tidigare erfarenhet av ledarskap eller personalansvar
Är lösningsorienterad, strukturerad och ansvarstagande
Har en stark drivkraft och förmåga att motivera andra
Trivs i en dynamisk miljö där du kombinerar ledarskap med administration
Vi erbjuder:
En central och viktig roll i ett stabilt företag med över 22 års erfarenhet i branschen
Möjlighet att påverka både avdelningens och företagets utveckling
Stora möjligheter till personlig och professionell utveckling
Ett engagerat team och en företagskultur där målsättning och resultat står i fokus
Ett varierande arbete i en trivsam, spännande och intensiv miljö
Marknadsmässig lön och förmåner
Arbetstiden är förlagd måndag-fredag kl. 08:00-17:00.Så ansöker du
Är du intresserad eller vill veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Cecilia Olausson på 070 749 07 96 eller cecilia.olausson@citysalj.se
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Citysälj Sverige AB
(org.nr 556656-9892)
Slottsgatan 21 (visa karta
)
722 11 VÄSTERÅS
Citysälj AB Kontakt
Rekryteringsansvarig
Cecilia Olausson cecilia.olausson@citysalj.se 0707490796
9805096