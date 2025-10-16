Försäljning B2B
2025-10-16
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?
Vi söker för vår kunds räkning: Säljare B2B
Är du en vinnarskalle ut i fingerspetsarna och drivs av högt uppsatta mål? Låter du telefonen gå varm och triggas snarare än ger upp av ett nej? Vill du vara med och förändra en bransch och vardagen för många kunder - I så fall ska du söka rollen som Säljare B2B!Publiceringsdatum2025-10-16Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba som Säljare B2B och trivs med att ha telefon och mail som främsta arbetsredskap. Du ska ha ambition, passion och ett starkt driv! För att bli framgångsrik i rollen som säljare ser vi att du har en entreprenöriell ådra och både vill och kan bryta ny mark. Du gillar när det är högt tempo och kan ta dig an flera uppgifter samtidigt med hög energi.
Du trivs i en säljroll som bygger på ihärdighet och hög aktivitet kombinerat med att bygga långsiktiga relationer. Du är van, från tidigare roller, att ta egna initiativ och begränsas inte av att det inte alltid finns givna ramar. Istället drivs du av att skapa och förbättra. I kombination med att du är en grym säljare har du även ett affärsmässigt tänk och skapar lösningar som resulterar i en lyckad affär. Det är ett krav att du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska och i viss mån engelska. Önskvärt är utbildningsbakgrund inom försäljning men det är inget krav.
Din roll
I rollen som Säljare B2B är det främst nykundsbearbetning som kommer vara ditt fokus. Genom hög aktivitet och ihärdighet ska du arbeta med uppsökande försäljning och jobba mot att boka möten med nya potentiella kunder. I förlängningen kommer du även vara delaktig och driva merförsäljning till nya kunder. Till din hjälp har du både CRM-system och såklart dina härliga kollegor. Det är en organisation som präglas av snabba beslut och ett högt tempo så det finns inga dagar som är sig helt lika.
Du erbjuds
En dynamisk arbetsplats med möjligheter att växa in i en ledande roll.
Stort eget ansvar och frihet att planera din agenda och arbetsdag.
Möjligheten att arbeta tillsammans i team och därigenom utveckla dina färdigheter inom sälj, service och som lagspelare.
En chans att vara med och bygga en nordisk framgångssaga. Så ansöker du
Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande! Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev via work@talentpartner.se
!
Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på www.talentpartner.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
114 34 STOCKHOLM
