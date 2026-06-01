Försäljare till Mh Enterprises
2026-06-01
Trivs du med ett aktivt och varierande arbete där du får komma i kontakt med nya människor? Då är Mh Enterprises arbetsplatsen för dig!
Våra uppdragsgivare är stora och välkända varumärken. Du ansvarar för att etablera goda kundrelationer samt presentera våra uppdragsgivares utbud via fältförsäljning.
Mh Enterprises erbjuder:
• En attraktiv lönemodell
• Motiverande tävlingar i form av utlandsresor, det senaste inom tekniken m.m
• Stora utvecklingsmöjligheter inom vårt snabbt växande företag
• Kontinuerlig utbildning inom kundbemötande, försäljningsteknik och personlig utveckling
• Roliga event och en härlig företagskultur med glädje och energi
Mh Enterprises söker dig som:
• Är tävlings- och resultatinriktad
• Har goda kommunikativa egenskaper
• Trivs med att arbeta med ett högt tempo
• Har lätt för att uttrycka dig genom det svenska språket
Vi erbjuder en gedigen utbildning inom försäljning som följs upp i flera steg. Våra coacher finns dagligen här för att hjälpa dig utvecklas och nå dina mål. Tidigare erfarenhet från försäljning är därför inget krav!
Om Mh Enterprises:
Mh Enterprises är ett banbrytande företag med nya idéer och koncept. Vi finns i stora delar av landet och består idag av ca 70 duktiga medarbetare. Våra samarbetspartners är stora och välkända varumärken som alltid kan förvänta sig en hög kvalité och service från oss.
Kreativitet, kvalité och passion för service och försäljning är grunderna till vår framgång.
Mh Enterprises är ett tillväxtföretag som är ett självklart val för dig som har höga ambitioner och vill ha möjligheten till karriär.
Tjänsten är en heltidstjänst och arbetsorten är Stockholm. Du utgår från vårt kontor i Stockholm.
Ansökan tas emot via: https://app.qwiojobs.com/#/job/MH-Enterprises-saljare-stockholm
