Försäkringsrådgivare
2025-11-10
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
, Göteborg
, Varberg
, Hudiksvall
Vill du arbeta på en arbetsplats där kundrelationer, utveckling och arbetsglädje står i centrum?
På Consort söker vi nu dig som brinner för att skapa värde för kunderna, och som vill göra det i en social, trygg och utvecklande miljö. Här får du chansen att arbeta mot tydliga mål, utvecklas inom bank och försäkringsbranschen och samtidigt ha roligt på vägen.
Hos oss står du aldrig ensam. Vi ger dig verktygen, träningen och stödet för att du ska kunna växa, och leverera samtal som känns äkta, professionella och framgångsrika. Vi arbetar med några av Nordens starkaste varumärken och ser till att hitta det uppdrag som passar dig bäst.
Är det du, eller kanske någon du känner, vi letar efter?
• Försäkringsförmedling
• Rådgivning och försäljning via inkommande och utgående samtal
• Kundtjänst via telefon och chatt
• Mötesbokning
• Försäljning, merförsäljning
Vem är du?
• En stark kommunikatör, både i tal och skrift
• Har minst gymnasiekompetens, gärna inom ekonomi
• Social, lösningsorienterad och med en förmåga att bygga förtroende
• En lagspelare som även vågar ta egna initiativ
• Positiv, kvalitetsmedveten och van vid att arbeta i högt tempo mot mål
Vad erbjuder vi?
• Fast timlön
• Friskvårdsbidrag
• En arbetsplats där utbildning och utveckling prioriteras
• Möjlighet att arbeta med några av Nordens största företag
• En kultur präglad av delaktighet, prestation och gemenskapOm företaget
Consort är ett växande företag med 170 medarbetare fördelade på kontor i Göteborg, Oslo och Trondheim. Vi är stolta över att vara Great Place to Work-certifierade nio år i rad och att ha utsetts till Gasellföretag fem gånger i följd. Med fokus på bank och försäkring erbjuder vi tjänster inom kundservice, försäljning, försäkringsförmedling och mötesbokning.
Vi arbetar endast med fast lön för alla anställda, är klimatneutrala och stöttar hållbara projekt i Ghana.
Placeringsort: Göteborg (Gårda)
Anställningsform: Heltid, 40 h/v, 6 månaders provanställning tillämpas
Arbetstider: Mån, fre 08:30, 17:00
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
