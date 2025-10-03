Förrådsansvarig till SJ
SJ AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2025-10-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJ AB i Göteborg
, Borås
, Uddevalla
, Falköping
, Halmstad
eller i hela Sverige
Vill du ha en roll där ditt arbete påverkar och gör skillnad? Som förrådsansvarig på SJ har du koll på att rätt saker finns på rätt plats i rätt tid - för att allt ska flyta på som det ska i depån
Din kommande roll Som förrådsansvarig på SJ har du en nyckelroll som länken mellan personalen och produktionsbehovet i depån. Du ansvarar för att förrådsverksamheten fungerar optimalt, vilket innebär att personal i depån alltid har tillgång till rätt materiel i tid. Rollen kräver både ett praktiskt och administrativt färdigheter, då du arbetar både nära personal och leverantörer. Arbetet är förlagt till dagtid, måndag till söndag.
Dina arbetsuppgifter:
Utveckla förrådsverksamheten inom givna ekonomiska ramar.
Ansvara för inköp av verktyg, materiel och skyddskläder.
Underhålla arbetsredskap.
Säkerställa att kvalitetsinstruktioner följs och dokumenteras.
Strukturera, organisera och skicka gods.
Förväntningar på den vi söker Vi söker dig med en bakgrund inom logistik, särskilt inom förråds- eller lagerhantering. Du är van vid att arbeta självständigt och har erfarenhet av operativ arbete med hantering av oförutsedda händelser. Som person är du nyfiken, kommunikativ och målfokuserad. Du är skicklig på att skapa och underhålla relationer, både internt och med externa kontakter. Du arbetar strukturerat, noggrant och metodiskt. Din förmåga att vara handlingskraftig och initiativrik, tillsammans med din vilja att kontinuerligt arbeta med förbättringar, gör dig till en stark kandidat för rollen.
Kvalifikationer:
Gymnasieutbildning eller motsvarande.
God erfarenhet av självständig planering/samordning.
Erfarenhet av förrådsarbete eller motsvarande.
God systemförståelse, vana att arbeta i t.ex. Excel.
Erfarenhet att agera affärsmässigt och kundfokuserat.
Erfarenhet av ledande befattning är meriterande.
Ansökan och information Skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 24/10. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår kontaktperson Jimmie Eriksson , Jimmie.Eriksson@sj.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJ AB
(org.nr 556196-1599), http://www.sj.se Kontakt
jimmie.eriksson@sj.se jimmie.eriksson@sj.se Jobbnummer
9538772