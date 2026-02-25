Formsnickare till Stockholm
Montico HR Partner i Katrineholm AB / Betongarbetarjobb / Stockholm Visa alla betongarbetarjobb i Stockholm
2026-02-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner i Katrineholm AB i Stockholm Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Vi växer och söker nu formsnickare för projekt i Stockholm och hoppas att du vill tillhöra vårt team!
I din roll som formsnickare kommer du att arbeta på attraktiva projekt där vi är med och bygger Stockholm. Arbetet sker självständigt eller i team, detta kräver kunskap, engagemang och att vilja lära sig då projekten ser olika ut.
Du som anställd formsnickare kommer arbeta med betongkonstruktioner av skiftande slag, även armering och gjutning förekommer.
Vi söker dig som har relevant erfarenhet som formsnickare, gärna yrkesbevis inom betong eller trä. Det är viktigt att du jobbar effektivt och noggrant, upprätthåller en god laganda samt representerar vår samarbetspartner och A-Staffing Construction.ErfarenheterKvalifikationer
• Yrkesbevis eller relevant erfarenhet inom formsnickeri, armering och gjutning
• erfarenhet av större projekt
Meriterande:
• Erfarenhet av Doka form
• B Körkort
• läsa tekniska ritningar
Lön och anställningsvillkor
Enligt kollektivavtal (byggavtalet).Så ansöker du
A-Staffing Construction sköter rekryteringsprocessen för denna tjänst löpande, urval och intervjuer kommer att ske under annonseringstiden så vänta inte med din ansökan!
Ansök till tjänsten via länken.
Startdatum
Omgående eller enligt överenskommelse.Om företaget
A-Staffing är medlemmar i Byggföretagen, Installatörsföretagen och Almega Kompetensföretagen så du kan vara säker på att du alltid har rätt anställningsvillkor och kollektivavtal. I snart 15 år har vi försett Sverige med duktiga yrkesarbetare på Byggavtalets område.
Som anställd på A-Staffing kan du räkna med vårt engagemang för dig, dina arbetsuppgifter och din arbetsmiljö. Vår prioritet är öppenhet och tillgänglighet samt din trivsel, hälsa och säkerhet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Vi är även kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6039". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner i Katrineholm AB
(org.nr 556579-5332), https://www.astaffing.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A-Staffing Construction AB Kontakt
Justyna Ostrowicka justyna.ostrowicka@astaffing.se Jobbnummer
9764073