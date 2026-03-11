Formsnickare till avancerade projekt
Prowork Bemanning AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2026-03-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Formsickare
Är du en erfaren och flexibel formsnickare som trivs med att arbeta i stora och komplexa bygg- och infrastrukturprojekt samtidigt som du får se många delar av Sverige? Då är det exakt dig vi söker! Vi växer och här får du vara en del av ett skickligt team och arbeta i projekt som verkligen gör skillnad!
Vi söker nu formsnickare för uppdrag i projekt från Stockholm ner till Malmö. Hos oss får du möjlighet att arbeta i spännande projekt tillsammans med erfarna kollegor inom betong, armering och bygg.Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Som formsnickare kommer du att arbeta med traditionell formsättning inom större bygg- och anläggningsprojekt. Arbetsuppgifterna varierar beroende på projekt men kan bland annat innebära arbete med:
Storform
Lågform
Stommar och väggform
Anpassning och montering av formar efter ritning
Du arbetar nära tillsammans med övriga yrkesgrupper på arbetsplatsen och bidrar med din noggrannhet, yrkesskicklighet och problemlösningsförmåga.
Projekten är placerade främst mellan Stockholm och Malmö och vid arbete på annan än din boende ort utgår traktamente enligt avtal.
Vi söker dig som
Har erfarenhet som formsnickare
Kan läsa och arbeta efter ritningar
Är självständig men trivs att arbeta i team
Har yrkesbevis eller minst 5-6 års dokumenterad erfarenhet
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande
Heta arbeten
Säkra lyft
Mobila arbetsplattformar
Erfarenhet från större bygg- eller anläggningsprojekt
Vi erbjuder
Lön enligt kollektivavtal
Traktamente vid arbete på annan ort
Möjlighet att arbeta i stora och utvecklande projekt över Sverige
En trygg arbetsgivare
Ett kompetent team Så ansöker du
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9791490