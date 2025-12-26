Företagssäljare
Qualitylife Sweden AB / Säljarjobb / Täby
2025-12-26
Qualitylife tvättar mattor, madrasser och möbler på plats till privatpersoner, företag, butiker, kontor och hotell.
Vi söker dig som vill träffa kunder, genomföra demo/offerter, sälja och boka jobb.
Har du en stark drivkraft, och en naturlig förmåga att skapa relationer med människor.
Vi söker nu engagerade och energiska säljare till vårt framgångsrika team.
En innovativ lösning som gör vardagen enklare, renare och mer hälsosam.
Vad vi erbjuder:
• Branschens bästa provisioner - din framgång ger hög belöning .
• En stödjande och dynamisk arbetsmiljö - här får du den support och utbildning du behöver för att nå dina mål.
Vi söker dig som:
• Älskar att tävla och alltid strävar efter att överträffa förväntningar.
• Har en naturlig förmåga att bygga relationer och skapa förtroende hos kunder.
• Har entreprenörsanda och trivs i en roll där ditt resultat speglar din egen insats.
I denna tjänst förväntar vi oss att du vet hur man säljer och kommer in på företag,hotell och butiker.
Är du redo att kliva in i en roll där du får möjlighet att både växa och ha kul på jobbet? Tveka inte - sök idag och bli en del av vårt framgångsrika team!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
rekrytering@qualtylife.se
E-post: rekrytering@qualitylife.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rekond säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qualitylife Sweden AB
(org.nr 556524-4299) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9663944