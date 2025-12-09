Föreståndare till kollo
2025-12-09
Vill du vara med och utveckla vår kolloverksamhet samtidigt som du växer i din ledarroll och hjälper din personal att bli bättre? Vi söker en föreståndare med erfarenhet av att arbetsleda och utveckla personal som brinner för att arbeta med barn.
Kollo innebär dygnet runt-verksamhet och att jobba på kollo innebär att du under sommaren bor på din arbetsplats, på kollogården i Värmland. Du delar boende med dina kollegor under tiden du arbetar, ca 1-2 föreståndare under sommaren.Publiceringsdatum2025-12-09Om företaget
Utepedagogik Sverige AB bedriver kollo/lägerverksamhet på flera kollogårdar för barn och ungdomar i åldrarna 9-16 år med inriktning på äventyr och vår verksamhet är inriktat på utepedagogisk verksamhet. Hörnstenarna i Utepedagogik Sverige AB pedagogiska kolloverksamhet är: säkerhet, kvalitet, trygghet och gemenskap, samt att utbildade vuxna med en bred kompetens utgör en god förebild. Våra ledord är "på våra kollogårdar ska du kunna känna dig trygg att vara vem du vill".Dina arbetsuppgifter
Som föreståndare på Uddens kollogård är du ansvarig för samtlig verksamhet, personal och deltagare i åldrarna 9-13. Din uppgift är att organisera, stötta, delegera och planera så att verksamheten når de mål som satts upp inom företaget. Du vägleder kolloledare genom att ge dem förutsättningar att utvecklas i sina roller för att skapa en så god kollovistelse som möjligt för deltagarna. Under en kolloperiod på 11-14 dagar arbetar 12-14 kolloledare och bär ansvar för 45-50 kollodeltagares vistelse.
Vem söker vi?
Att jobba på kollo ställer krav på dig som föreståndare att kunna arbetsleda och delegera, arbeta effektivt och strukturerat och vägleda personal. Vidare bör du kunna ge och ta emot feedback, ha god framförhållning, vara ärlig med dina styrkor och svagheter och vara van vid administrativt arbete. Du är en naturlig ledare, kommunikativ, har social kompetens och vet hur du motiverar din arbetsgrupp att fortsätta utveckla verksamheten och sig själva. Du ska känna dig trygg i att arbeta utomhus eftersom du 90 % av den vakna tiden arbetar i en utemiljö samt vara trygg i att leda och informera en större deltagar- och ledargrupp.
För att trivas i rollen bör du vara trygg i dig själv samt ha ett driv att vilja utvecklas både som person och föreståndare.Erfarenheter
• Minst ett års erfarenhet av att arbetsleda
• Pedagogisk utbildning
• Erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i åldrarna 9-16 årDina personliga egenskaper
• Ansvarstagande
• Problemlösare
• Bra på att hålla många bollar i luften
• Initiativrik
• Gränssättare
• Ordningsam
• Punktlig
• Samarbetsförmåga
• Trygg i sig själv och sin pedagogroll
• Trygg i sitt ledarskap
Anställningsvillkor
Tjänsten omfattar heltidsjobb. Du måste kunna närvara på våra utbildningsdagar på plats på kollogården i Värmland den 30 april - 3 maj, samt 6 -11 juni. Under sommaren behöver du kunna jobba, och således vara borta hemifrån i minst sex veckor under perioden 12:e juni - 16:e augusti.
