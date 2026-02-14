Föreståndare till Adonia Omsorg LSS
2026-02-14
Vill du vara en del av Adonia Omsorgs expansiva resa inom LSS i Västsverige?
Adonia Omsorg har sedan 2013 tillhandahållit insatser som lägenhet med stöd, skyddat boende, familjehem, HVB och stödboende. Vi finns bland annat i Göteborg, Borås och Uddevalla. Sedan några år tillbaka ingår även företaget Steget Vidare i koncernen.
Adonia Omsorg LSS är sedan 2025 etablerat i Alingsås kommun, Sollebrunn, där vi är i full gång med vår första gruppbostad och renoverar vår nästa samt planerar en egen daglig verksamhet på orten.
Som föreståndare för Erskavägen gruppbostad har du det direkta ansvaret för LSS-verksamheten, vilket bland annat innebär att du leder och planerar det dagliga arbetet, håller budgeten du får av områdeschefen, ansvarar för rekrytering, arbetsmiljö och säkerställer god kvalitet. Du håller i resursplanering för din verksamhet och förbereder effektivt inför nya uppdrag, samt avslutning av befintliga. För detta har du hjälp av schemaombud för att ändra och behålla en värdeskapande och kostnadseffektiv bemanning.
Som föreståndare för Erskavägen ansvarar du tillsammans med stödpedagoger för att social dokumentation, genomförandeplaner och månadsrapporter till handläggare håller hög kvalitet.
Du är den främsta ambassadören för din egen verksamhet, där du utöver regelbunden och tät kontakt med brukarna på boendet också har god samverkan med handläggare och andra samverkanspartners. Du upprättar och upprätthåller vid behov även god kontakt med anhöriga.
Arbetet som föreståndare i ett mindre företag är varierat och kräver förmåga att växla mellan strategiska och operativa frågor. Flexibilitet, självständighet och god samarbetsförmåga är centrala förutsättningar. Att arbeta prestigelöst och målinriktat är avgörande för att vi ska lyckas med vårt mål att göra skillnad för våra brukare.
Som föreståndare är du som din områdeschef och övriga ledare i företaget beredd och villig att arbeta brukarnära när det behövs och alltid lösa uppgiften på ett så smidigt sätt som möjligt.
Som föreståndare svarar du till områdeschefen för Adonia Omsorg LSS. När området expanderar finns det möjlighet för dig att stå som tillståndsbärare och vara med i etableringen av nya enheter.
Vi erbjuder ett flexibelt arbete med många förmåner, extern handledning och utbildning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande.
Tillträde enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
