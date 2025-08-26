Forenede Service söker lokalvårdare till Malmö
2025-08-26
Forenede Service är en del av den danska Forenede-koncernen och har varit etablerade i Sverige sedan 1998.
Att vara ett stort företag med det lilla familjeföretagets anda är viktigt för oss. Vi är ett ledande serviceföretag, men har inte glömt de värderingar som har tagit oss dit vi är i dag - närhet till kunden och närhet till våra medarbetare.
Hos oss är alla jobb lika viktiga och vi står stadigt i vår ambition att städa och putsa fönster bäst. På Forenede Service bryr vi oss om varandra och har en hjälpsam kultur där trivsel och engagemang är i fokus.Vi söker nu lokalvårdare till Malmö
Som person är du serviceinriktad, noggrann och ansvarsfull. Du har god social kompetens och trivs lika bra med självständiga arbetsuppgifter som att tillsammans med kollegor hjälpas åt att lösa en uppgift. Det tillhör vardagen att arbeta under viss tidspress varför du bör trivas med att ha mycket att göra och kan planera ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värdesätter medarbetare som bidrar till god stämning och hjälpsamhet.
För att förstå instruktioner och kunna kommunicera med våra kunder är det ett krav att du kan svenska i tal och skrift. Det är även ett krav att du har tidigare erfarenhet av lokalvård.
Utbildning inom städ är meriterande.
Tjänsterna är på heltid och arbetstiden är förlagd till dagtid och kvällstid.
Notera att vi innan anställningens start kommer att göra en kontroll ur belastningsregistret.
Som anställd hos Forenede Service finns goda utvecklingsmöjligheter för rätt person. Samtliga anställda erbjuds friskvårdsbidrag och nyanställda utbildas i vår yrkesskola för att få rätt förutsättningar i den nya rollen.
Vi arbetar med löpande urval så var snabb in med din ansökan! Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
