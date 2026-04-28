Föremålsantikvarie till Mölndals stadsmuseum
2026-04-28
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vill du arbeta mitt i ett av Västsveriges mest spännande museiprojekt? Nu söker Mölndals stadsmuseum en föremålsantikvarie som vill vara med och forma framtidens museum när vi flyttar till nya lokaler.
Museet står inför en ny era, som du blir en central del av. Museets samlingar speglar människors liv ur många perspektiv och vårt prisbelönta unika öppna magasin med över 13 000 objekt gör kulturarvet tillgängligt för alla. Museet har även arkivalier och en fotosamling på 30 000 bilder. När museet flyttar till en ny byggnad i den historiska bruksmiljön Forsåker 2027-2028 utvecklar vi Mölndals stadsmuseum 2.0 - till en ännu mer öppen, inkluderande och nyfiken plats för lärande, delaktighet och berättelser om dåtid, nutid och framtid. Museet arbetar aktivt med att skapa relevanta och inkluderande utställningar där människors berättelser står i centrum och kulturarvet blir en del av människors vardag.
Arbetsuppgifter
Som föremålsantikvarie har du ett viktigt ansvar för museets kulturhistoriska föremålssamling, som omfattar cirka 13 000 objekt huvudsakligen vardagsföremål från 1900-talet, en unik möbelsamling från Lindome och inventarier på Gunnebo slott. Rollen innehåller både praktiska, teoretiska och administrativa arbetsuppgifter och innebär ett nära samarbete med kollegor inom museets alla verksamhetsområden som arkiv, dokumentation och utställningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Huvudansvar för föremålsflytt i samband med museets omlokalisering.
* Insamling, in- och utlån, katalogisering, löpande registervård, inventering och gallring.
* Planering och genomförande av logistik, magasinering och praktisk hantering av föremål.
* Huvudansvar för museet samlingsförvaltningspolicy.
* Delta i utställningsproduktioner, göra reserach- och faktaunderlag, välja föremål samt skriva texter
* Stödja och handleda registreringspersonal samt utveckla rutiner och riktlinjer för samlingsarbetet.
* Tillgängliggöra samlingarna, hantera förfrågningar, samverka med andra kulturinstitutioner samt allmänhet, forskare, skolor och föreningar.
* Medverka i publika program och pedagogisk verksamhet vid behov.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för museer, kulturhistoria och erfarenhet av arbete med föremålssamlingar. Du är en person som vill arbeta aktivt för stadsmuseets roll i lokalsamhället, bygga nätverk och samarbeten både internt och externt.
Du ska ha en akademisk examen inom för museet relevanta områden, gärna med inriktning mot kulturhistoria samt erfarenhet av att ha arbetat med samlingsförvaltning på museum. Gärna goda kunskaper i digitala samlingsförvaltningssystem, som till exempel Primus, mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt goda kunskaper i engelska, IT-vana och erfarenhet av Microsofts system. Det är meriterande att ha arbetat med utställningsproduktioner samt att innehakörkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas hos oss behöver du vara strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten. Du ska kunna arbeta självständigt och ta ansvar och ha lätt för att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat. I rollen är det viktigt att ha god problemlösningsförmåga och kunna hantera förändrade förutsättningar, samt trivas med ett varierat arbete.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
I vissa tjänster krävs digital identifiering (t.ex. BankID) för att utföra arbetsuppgifter. Identifieringen används endast för att bekräfta din identitet i systemen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320367".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Mölndals kommun
Mölndals stad

Kontakt
Antikvarie
Christine Caux Gustafsson, SACO/DIK christine.caux-gustafsson@molndal.se +46313151654
