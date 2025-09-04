Fordonstestare Åkersberga - Extrajobb
Kvdbil AB / Maskinreparatörsjobb / Österåker Visa alla maskinreparatörsjobb i Österåker
2025-09-04
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kvdbil AB i Österåker
, Täby
, Sollentuna
, Uppsala
, Stockholm
eller i hela Sverige
Varje år rullar 26 000 bilar från ett 60-tal olika märken igenom våra testhallar i Sverige, för att senare säljas på kvdbil.se. Fordonstestet är kärnan i vår affärsverksamhet och vår transparens med dokumentationen gör oss unika i branschen. Nu söker vi en driven fordonstekniker med intresse för fordon och som drivs av att ge god service och hitta lösningar som underlättar våra kunders bilaffärer.
Nu söker vi en driven fordonstestare till vårt härliga team i Åkerberga.
Om jobbet
Som fordonstestare hos oss på Kvdbil ansvarar du för att leverera vårt högkvalitativa tekniska test av bilar och resultatet finns senare publicerat i bilens annons på kvdbil.se. Vi jobbar helt märkesoberoende och hanterar en stor variation av modeller, årsmodeller och fabrikat. Våra huvudsakliga arbetsverktyg är iPads och varje tekniker testar ungefär 5-8 bilar per person. Rollen är på vår största anläggning i Åkersberga som hanterar ungefär 8000 bilar årligen. Jobbet är perfekt för dig som är bilintresserad, vill lära dig mer om olika märken och modeller ock också ha roligt på jobbet! Publiceringsdatum2025-09-04Profil
Vi söker dig som gillar att arbeta i högt tempo samtidigt som du tycker att det är en självklarhet att alltid göra ditt bästa och leverera god kvalitet. Du ser möjligheter istället för hinder och vet att man kommer längst genom god kommunikation och samarbete. Att vara en lagspelare är en självklarhet för dig, och ditt motto "laget före jaget" visar att du är en pålitlig och värdefull medarbetare. Är du dessutom en glad och trevlig person som gillar att arbeta, kommer du passar in mycket bra hos oss.
Vidare ser vi gärna att du... * Har en dokumenterad och godkänd fordonsutbildning * Har hög teknisk kompetens och är en van problemlösare * Har god datorkunskap och är van att arbeta i IT-miljöer * Har erfarenhet av att med diagnosverktyg göra felsökning av fordons elektroniska system (på olika bilmodeller och fabrikat) * Pratar flytande svenska och engelska
Så är det att jobba på Kvdbil
Hos oss är du expert på ditt område, men du behöver inte vara bäst på allt. Du är en del av en organisation full med kunskap och kollegor som har din rygg när du behöver det. Här arbetar du under ett tillitsbaserat ledarskap bredvid kollegor med många olika bakgrunder, erfarenheter, åldersgrupper och personligheter.
Väx med oss
Kvdbil är ett företag i ständig förändring där du har möjlighet att göra din röst hörd och vara med och påverka ditt arbete. Medarbetare som drivs av att ständigt utvecklas och verka i en föränderlig vardag, har stora möjligheter att växa inom bolaget. Vi har många kollegor som gjort karriär internt och vuxit i både ansvar och expertis under åren.
Hos oss får du marknadsmässig lön, är anställd under kollektivavtal och får ta del av ett attraktivt förmånspaket med tillhörande försäkringar. Övrig information
Tjänsten är en avtalad visstidsanställning där du arbetar vid behov enligt överenskommelse. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För frågor om tjänsten kontakta Alexey Arkhipenko Regional Center Manager, via mejl alexey.arkhipenko@kvdbil.se
.
Vi behandlar ansökningarna löpande, så sök tjänsten redan idag!
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Skicka ansökan". Ansökningar per e-post kan vi tyvärr inte beakta.
I den här rekryteringen har vi valt annonsering och kanaler och tackar därför vänligen men bestämt nej till direktkontakt med försäljare och rekryteringsföretag.
Urvalsarbetet kan kompletteras med personlighets- och logiktester och/eller bakgrundskontroll. Vi utför drogtest på slutkandidat innan avtal om anställning träffas. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kvdbil AB
(org.nr 556746-1180), https://www.kvd.se Arbetsplats
Kvdbil Kontakt
Alexey Arkhipenko alexey.arkhipenko@kvdbil.se +46768907144 Jobbnummer
9491394