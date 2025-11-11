fordonstekniker/fordonsplåtslagare

Vi söker , 1 st juniortekniker fordon, behärska svenska engelska i tal o skrift, Datorvana, 6 månaders provanställning, 1 st fordonsplåtslagare , behärska dataliner riktbänk, Datorvana, behärska svenska engelska i tal o skrift, Jarls Bilservice startade 1978, vi servar reperar samtliga bilmärke, främst Bmw , Bmw Alpina, Porsche, Lamborghini, Maserati , plus övriga tillverkare, vi är även certifirerade för skador på Elbilar.
Arbetsgivare
Sten Jarls Bilservice AB (org.nr 556603-7858)
Pilshultsvägen 16 (visa karta)
254 50  HELSINGBORG

Arbetsplats
Jarls Bilservice AB, Sten

Kontakt
sten jarl
info@jarlsbilservice.com
0708612139

