fordonstekniker/fordonsplåtslagare
Sten Jarls Bilservice AB / Maskinreparatörsjobb / Helsingborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Helsingborg
2025-11-11
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sten Jarls Bilservice AB i Helsingborg
Vi söker , 1 st juniortekniker fordon, behärska svenska engelska i tal o skrift, Datorvana, 6 månaders provanställning, 1 st fordonsplåtslagare , behärska dataliner riktbänk, Datorvana, behärska svenska engelska i tal o skrift, Jarls Bilservice startade 1978, vi servar reperar samtliga bilmärke, främst Bmw , Bmw Alpina, Porsche, Lamborghini, Maserati , plus övriga tillverkare, vi är även certifirerade för skador på Elbilar.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: info@jarlsbilservice.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "fordonstekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sten Jarls Bilservice AB
(org.nr 556603-7858)
Pilshultsvägen 16 (visa karta
)
254 50 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jarls Bilservice AB, Sten Kontakt
sten jarl info@jarlsbilservice.com 0708612139 Jobbnummer
9598766