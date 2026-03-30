Fordonstekniker
2026-03-30
Vill du vara en del av ett väletablerat och framåtsträvande företag som arbetar med transport- och lastbilsservice på högsta nivå? Kihlströms Transport & Lastbilscenter söker nu en engagerad och erfaren tekniker/mekaniker som vill vara med och utveckla vår verksamhet vidare.
Kihlströms Transport & Lastbilscenter är en pålitlig partner för transportlösningar, specialiserade på service och reparation av tunga fordon. Vi strävar efter att alltid leverera förstklassig service och är kända för vår kompetens, kvalitet och långsiktiga kundrelationer. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta med moderna och varierande arbetsuppgifter.
Som mekaniker på Kihlströms Transport & Lastbilscenter kommer du att ansvara för:
Diagnostisering och felsökning av tekniska problem.
Utföra reparationer och servicearbeten enligt gällande standarder.
Arbeta med olika typer av mekaniska och elektroniska system.
Dokumentera och rapportera utförda arbeten.
Vi söker dig som:
Har flertalet års erfarenhet inom yrket.
Är tekniskt kunnig och har god förståelse för både mekaniska och elektroniska system.
Har en problemlösande och flexibel inställning till din arbetsplats.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Jobbat med hydraulik och AC (meriterande).
Vi erbjuder:
En stabil arbetsplats med långsiktig potential.
Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning.
Låg personalomsättning och hög trivsel.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor.
I denna rekrytering samarbetar Kihlströms med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av Adam Wilander, adam.wilander@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.

Publiceringsdatum: 2026-03-30
Kihlströms Transport & Lastbilscenter är en fullserviceaktör för industriella fordon med lokaler i Smista och Spånga. Vi är anslutna till MRF och ackrediterade av SWEDAC för arbeten med bl.a. mobila kylanläggningar och släckning av besiktningsanmärkningar efter utförda reparationer.Kihlströms Transport & Lastbilscenter har nära 60 års erfarenhet av att serva yrkestrafiken. Det har gjort oss snabbfotade och lyhörda för kundens specifika behov och krav på högsta driftsäkerhet. Vår målsättning är att genom långsiktiga kundrelationer och högsta servicenivå leverera den mest kostnadseffektiva lösningen.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare: Jobway AB
141 74 SEGELTORP
Arbetsplats
Jobway rekryterar åt kund Kontakt
Rekryteringskonsult
Adam Wilander adam.wilander@jobway.se 0730536136
