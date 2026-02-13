Fordonstekniker
2026-02-13
Forma framtidens mobilitet med Dennis Maskin AB
Som Kungsbackas ledande aktör inom fordonsbranschen brukar vi säga att vi har något för alla. Men det finns egentligen bara en sak som är viktig: vi har något för dig.
Nu får du möjligheten att bli en del av vårt team i rollen som Fordonstekniker på vår anläggning i Kungsbacka. Med vår bredd, erfarenhet och marknadsledande position erbjuder vi dig något mer. Mer utmaningar. Mer ansvar. Mer trygghet. Mer samarbete. Mer utveckling. Mer möjligheter. Mer glädje. Mer för dig, helt enkelt.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Som en del av vår verkstad kommer du främst att arbeta med bilmärket Iveco. Du kommer ingå i ett sammansvetsat team där dina arbetsuppgifter huvudsakligen innefattar:
Felsökningar
Motorservice
Underhåll
Reparationsarbete
Nyckelkompetenser/förmågor:
Vi söker dig som har en förmåga att arbeta självständigt och strukturerat, samtidigt som du trivs i en dynamisk miljö där noggrannhet, kvalitet och säkerhet alltid står i fokus. Med din serviceinriktade och lösningsorienterade inställning ser du möjligheter där andra ser hinder.
Vi ser att du har:
Fordonsteknisk utbildning
Några års erfarenhet av mekaniskt arbete
God datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Tidigare erfarenhet av felsökning och servicearbete är ett stort plus/krav, men viktigast för oss är att du har en vilja och ett driv att ständigt utvecklas i rollen som Fordonstekniker hos oss.
Varför arbeta med oss?
Som arbetsgivare är vi bra på att ta tillvara på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: dennis@dennismaskin.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dennis Svensson Maskin- och Fordonsservice AB
(org.nr 556700-3230)
Lantmannagatan 7 (visa karta
434 42 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svensson Maskin & Fordonsservice AB, Dennis Jobbnummer
9742903