Fordonstekniker
2025-12-15
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
Om dig Vi söker dig som har minst något års arbetslivserfarenhet som fordonstekniker och är trygg i att hantera olika typer av reparationsarbeten. Din personlighet är lika viktig som din kompetens - du är hjälpsam, målmedveten och ser möjligheter. Du bemöter kunder och arbetskamrater på ett professionellt sätt och tar ansvar för att bygga långsiktiga relationer. Du har hög känsla för service samtidigt som du är noggrann.
Vi önskar att du som söker har Slutförd fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet B-körkort Kunskaper inom diagnostik och felsökning God datorvana Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Om jobbet Du kommer att arbeta självständigt med service, felsökning och reparationer. Du ansvarar för att utföra alla typer av underhålls- och reparationsarbeten på ett fackmannamässigt sätt och dokumentation i våra system är en viktig del av ditt dagliga arbete. Vi erbjuder dig rätt verktyg, utbildning och en laganda som ger dig möjlighet att växa och trivas hos oss.
På Holmgrens Bil i Vetlanda är verkstaden auktoriserad för märkena BMW, MINI, Ford, MG, Hyundai & Nissan. Har du erfarenhet från dessa märken är det meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbeten med elbilar.
Omfattning: Heltid, 100% Arbetstider: 07:00-16:00 Placeringsort: Vetlanda Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad Holmgrens Bil erbjuder Holmgrens Bil erbjuder en spännande arbetsplats som bygger på sunda värderingar i en händelserik bransch. Vårt varumärkeslöfte Vi bryr oss och våra kärnvärden glädje, respekt, ansvar och sparsamhet genomsyrar allt vi gör och står för. Den riktar sig inte bara till våra kunder, utan i allra högsta grad även till alla våra medarbetare. Hos oss finns det möjligheter till både personlig och karriärmässig utveckling. Holmgrens Bil erbjuder dessutom en rad personalförmåner, allt ifrån friskvårdsbidrag till möjligheten att nyttja en fjällstuga i Björnrike. Som anställd hos oss kan du känna dig trygg- vi är anslutna till kollektivavtal!
Lär känna oss bättre genom att besöka vår Instagram och karriärsida.
Ansökan Hos oss är det enkelt att söka jobb! Du väljer själv om du vill bifoga ett CV eller istället fylla i ansökningsformuläret. Sista ansökningsdag är den 11 januari 2026. Vi arbetar löpande med urvalet vilket kan innebära att tjänsten blir tillsatt innan sista ansökningsdag. Vid eventuella frågor om tjänsten kontakta Platschef David Bjenning på telefon 036-34 80 43 eller mail david.bjenning@holmgrensbil.se
