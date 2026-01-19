Fordonsmontör till Konecranes
ATT JOBBA PÅ JOB&TALENT
På Job&Talent tillhör du ett av Sveriges största, och ett av världens snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretag. Våra kunder hör till några av landets mest välkända varumärken och vi erbjuder goda möjligheter att växa och utvecklas, såväl genom att rekryteras för vidare karriär hos någon av våra kunder som internt inom Job&Talent. Självklart är vi kollektivavtalsanslutna.
ARBETSBESKRIVNING Som fordonsmontör hos Konecranes arbetar du dagtid med montering av fordon enligt tydliga processer och höga kvalitetskrav. Arbetet sker i en välorganiserad produktion där säkerhet, struktur och kvalitet står i fokus. Du deltar i hela monteringsprocessen - från materialförberedelse till slutkontroll - i ljusa och moderna lokaler.
• Montering av fordon enligt ritningar och specifikationer * Säkerställa att arbetet utförs enligt uppsatta kvalitetsstandarder * Medverka i hela monteringsprocessen, från förberedelse till slutkontroll * Bidra till ett effektivt och strukturerat teamarbete
DINA KVALIFIKATIONER
• Verktygsvana och god förmåga att läsa ritningar * Erfarenhet av fordonsmontering eller liknande industriellt arbete * Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift * B-körkort och tillgång till bil
DIN PROFIL
Personliga egenskaper * Noggrann och kvalitetsmedveten * Trivs med ordning och tydliga arbetssätt * Självgående men också en lagspelare med positiv inställning
Meriterande * Kunskaper inom hydraulik, el eller mekanik * Fordonsteknisk utbildning
Om Konecranes Konecranes Lifttrucks är ett marknadsledande företag som arbetar med nybyggnation av containertruckar i världsklass. Verksamheten bedrivs i Markaryd i moderna, rena och välorganiserade lokaler där arbetsmiljö och struktur prioriteras högt.
Här erbjuds du ett stabilt dagtidsarbete i en trygg och professionell miljö, med goda förutsättningar att göra ett riktigt bra jobb.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned. Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Job&Talent startade 2009 i Spanien och är numera ett globalt bolag som återfinns på de största europeiska marknaderna, i USA och Sydamerika. I Norden ingår även Storesupport och Jobzone i koncernen. Så ansöker du
