Fordonsledare med lokförarkompetens
2025-12-10
Välkommen till Tågab - det kompletta tågföretaget!
Ett mångsidigt tågföretag med verksamhet inom godstransporter, persontrafik och egen verkstad.
Med våra ungefär 180 anställda är vi en aktör på den svenska tågmarknaden.
Våra flexibla godstransporter fyller en viktig funktion genom att komplettera de tjänster som de större aktörerna erbjuder. Vi erbjuder skräddarsydda alternativ som ger våra kunder möjlighet att optimera sina transporter.
På persontrafiksidan är vi ett komplement till de större operatörerna. Vi ger resenärer ytterligare alternativ när det gäller resor och ger möjlighet till bättre täckning av mindre trafikerade sträckor.
Vår egen verkstad är en viktig komponent i verksamheten. Verkstaden ansvarar för underhåll och reparation av både våra egna fordon samt externa kunders lok, vagnar och motorvagnar.
Vårt engagemang för samhällsnytta och miljö är en central del av våra värderingar. Genom att erbjuda tågtransport som ett miljövänligt alternativ till traditionella transportmetoder, bidrar vi till minskat koldioxidutsläpp och en renare värld.
Om rollen
Som fordonsledare kommer du att ha en viktig funktion för att Tågabs fordon tas hand om och används på ett effektivt sätt. I rollen ingår att ha ansvar för att styra och optimera underhållet för alla fordon där Tågab är utnämnd som ECM enligt EU:s förordning 2019/779.
Arbetsuppgifter och ansvar:
Rollen kommer bland annat innehålla:
Samverka med verkstäder och andra relevanta avdelningar för att säkerställa att underhållsbehoven för fordonen uppfylls enligt föreskrivna standarder och tidsramar.
Ansvarar för att planera och säkerställa att underhållsåtgärder utförs för alla fordon som Tågab är ECM för (Entity in Charge of Maintenance).
Säkerställer snabb och effektiv återinsättande av fordon i drift efter avslutat underhåll.
Samverkar med drift- och trafikavdelningar för att optimera den operativa verksamheten.
Beställa provkörning
Beställa tidtabeller för svarv och tidsbeställning för svarv. Hantera dokumentationen i samband med svarvning.
Uppfyller kraven enligt EU:s förordning 2019/779 för Entity in Charge of Maintenance (ECM).
Hanterar underhållsrelaterade dokumentation och rapporterar nödvändig information till behöriga myndigheter och parter.
Ansvarar för den övergripande hanteringen av Tågabs fordonsflotta, inklusive egna lok, personvagnar och godsvagnar samt vissa kunders fordon.
Utvecklar långsiktiga strategier för underhåll och uppgradering av fordonsparken.
Under arbetstid fungera som driftsstöd
Arbetar för att säkerställa hög kvalitet och säkerhet i alla underhållsaktiviteter.
Implementerar och följer företagets kvalitets- och säkerhetsstandarder.
Lösningsförslag till Trafikverket vid stoppande fordonsfel på linjen.
Aktiv lokförare
Utbildning/ erfarenhet inom teknik, underhållsledning eller liknande område.
Erfarenhet av fordonsunderhåll och/eller fordonsindustrin.
God förståelse för EU-förordningar och standarder inom underhållsområdet.
Stark planerings- och organisationsförmåga.
Mycket goda kommunikationsfärdigheter för att samverka med olika avdelningar och externa parter.
Förmåga att fatta snabba beslut och hantera krävande situationer.
Initiativrik och självständig.
Problemlösare med förmåga att arbeta strukturerat.
Mycket god samarbetsförmåga
Flexibel och anpassningsbar till förändringar.
Högt säkerhetsmedvetenhet
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tågåkeriet i Bergslagen AB
(org.nr 556473-6808)
Bangårdsgatan 2
)
681 30 KRISTINEHAMN
