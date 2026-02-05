Fordonselektriker till Markaryd
Jobandtalent Sweden AB / Elektrikerjobb / Markaryd Visa alla elektrikerjobb i Markaryd
2026-02-05
, Osby
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Perstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Markaryd
, Osby
, Hässleholm
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige
VÅRT ERBJUDANDE
På Job&Talent är vi övertygade: Personalen är vår viktigaste resurs. Vårt starkaste argument. Vi fortsätter att växa och söker nu personal inom området Industri & verkstad. Är du en person som trivs i en händelserik arbetsmiljö, där ditt arbete gör skillnad? Då kan vi ha jobbet för dig. Vi erbjuder goda karriärmöjligheter i miljö med spännande utmaningar och en arbetsplats som erbjuder varierade arbetsuppgifter. Framgång skapas av våra innovativa och duktiga medarbetare där deras nyfikenhet och professionella kompetenser skapar mervärde för våra kunder.
VILL DU VARA MED OCH BYGGA FRAMTIDENS FORDON
Nu har du chansen att kliva in i en roll där teknik, precision och utveckling står i centrum. Vi söker en erfaren fordonselektriker till ett spännande uppdrag hos en ledande aktör inom fordonsindustrin i Markaryd. Är du nyfiken på nästa steg i din karriär? Läs vidare - kanske är det just dig vi söker.
ARBETSBESKRIVNING
Som fordonselektriker blir du en viktig del i ett engagerat team som arbetar med montering, installation och optimering av avancerade fordonskomponenter. Du kommer att arbeta med både nyproduktion och förbättringsarbete inom el- och elektroniksystem. Din insats har direkt påverkan på leveransen av högkvalitativa och pålitliga fordon.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Installation av elektriska komponenter
Felsökning och reparation
Parametersättning och kalibrering
Mjukvaruuppdateringar
Förbättringsarbete inom elsystem
ÄR DET DIG VI SÖKER
Vi letar efter dig som har både teknisk kompetens och en känsla för detaljer. Du trivs i en roll där du får vara praktiskt involverad, men också tänka lösningsorienterat.
Vi ser gärna att du har:
Tidigare erfarenhet som fordonselektriker eller liknande roll
Kunskap inom elteknik, gärna med relevant utbildning
B-körkort och tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Ett fordonsintresse utöver det vanliga är meriterande
OM ARBETSPLATSEN Du kommer att arbeta hos ett globalt företag med moderna och ljusa produktionslokaler i Markaryd. Här finns en kultur som präglas av innovation, kvalitet och samarbete. Det är en arbetsplats där teknik möter framtid - och där du som medarbetare får möjlighet att växa.
Placering: Markaryd Arbetstid: Heltid, förlagt på dagtid Anställningsform: Tillsvidare med sex månaders provanställning Start: Enligt överenskommelse
OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6955614-1827351". Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
285 31 (visa karta
)
285 31 MARKARYD Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9726301