Fordonselektriker | Lernia | Markaryd

Fordonselektriker | Markaryd
2026-02-16
Är du en skicklig fordonselektriker som söker nästa utmaning? Hos vår kund i Markaryd får du chansen att arbeta med den senaste tekniken i en dynamisk och framtidsinriktad miljö. Ta steget och bli en del av ett engagerat team där din kompetens gör skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Som fordonselektriker kommer du att arbeta med installation, underhåll och reparation av elektriska system i fordon hos vår kund. Du ansvarar för felsökning och diagnostisering av elektriska problem, samt att utföra nödvändiga reparationer och uppdateringar för att säkerställa fordonens funktionalitet och säkerhet. Du kommer att samarbeta med andra tekniker för att optimera arbetsflödet och bidra till en effektiv serviceprocess.
Om digFormell kompetens
Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom fordonsteknik eller motsvarande.
Du bör ha arbetslivserfarenhet som fordonselektriker.
Grundläggande kunskaper i fordonselektronik och diagnosverktyg är ett krav.
Du behöver kunna läsa elschema.
B-körkort är ett måste för denna tjänst.
Erfarenhet av arbete i team och goda kommunikationsfärdigheter ses som positivt.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
