Förarprövare Växjö
2026-05-04
Förarprövare 100% till VFG Utbildning
Vill du arbeta med trafiksäkerhet och bidra till att forma framtidens förare? Nu söker VFG Utbildning en noggrann och ansvarstagande förarprövare som vill vara med och stötta, motivera och engagera våra elever - samtidigt som vi tillsammans flyttar gränser.Publiceringsdatum2026-05-04Om tjänsten
Tjänsten är på heltid (100%). Rollen innebär ett viktigt ansvar i vår utbildningsverksamhet och kan även innebära samverkan med andra delar av organisationen.Dina arbetsuppgifter
Som förarprövare hos oss kommer du att arbeta med:
Genomföra körprov och bedöma elevers körförmåga
Säkerställa att prov genomförs enligt gällande regelverk och riktlinjer
Ge tydlig och konstruktiv återkoppling till elever
Dokumentera och administrera provresultat
Bidra till utveckling av utbildning och trafiksäkerhet
Vi söker dig som:
Har godkänd utbildning/behörighet som förarprövare enligt gällande krav
Har flerårig erfarenhet av körning och god trafikkunskap
Är objektiv, trygg i dina bedömningar och har hög integritet
Har god pedagogisk förmåga och kan stötta, motivera och engagera elever
Har god administrativ förmåga och datorvana
Har B-körkort samt CE-behörighet (krav)
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom gymnasieskola eller liknande verksamhet
Erfarenhet av bedömningsarbete
Vi erbjuder:
Ett ansvarsfullt och meningsfullt arbete
Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö
Möjlighet att vara med och utveckla verksamheten och flytta gränser tillsammansÖvrig information
Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan tillsättningSå ansöker du
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Rekrytering sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
E-post: ansokan@vfg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förarprövare Växjö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vfg Utbildning AB
(org.nr 556249-6629), http://www.vfg.se
Pistolvägen 7 (visa karta
)
352 50 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
VFG Utbildning Kontakt
Rektor
Rikard Samuelsson rikard.samuelsson@vfg.se 0730923605 Jobbnummer
