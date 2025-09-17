Förare av grävmaskin 5-tons maskin
Logistik & Distribution i Norden AB / Maskinförarjobb / Ånge Visa alla maskinförarjobb i Ånge
2025-09-17
, Ragunda
, Ljusdal
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Logistik & Distribution i Norden AB i Ånge
, Ljusdal
, Härjedalen
, Avesta
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Vi har en Grävmaskin Doosan DX62R-3 med tiltrotator och 3 skopor.
Jobbet gäller att gräva för avlopp, vatten och väldigt många andra uppgifter.
Omgående tillsättning!
Du kan se mer om oss påwww.uthyres.euwww.rentalhome.se
Vi är ca 20 anställda och har ett eget service team med trevliga medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: application@billebro.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592), http://www.rentalhome.se
Villagatan 5 (visa karta
)
841 98 LJUNGAVERK Arbetsplats
Ljungaverk Jobbnummer
9513013