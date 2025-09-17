Förare av grävmaskin 5-tons maskin

Logistik & Distribution i Norden AB / Maskinförarjobb / Ånge
2025-09-17


Vi har en Grävmaskin Doosan DX62R-3 med tiltrotator och 3 skopor.
Jobbet gäller att gräva för avlopp, vatten och väldigt många andra uppgifter.
Omgående tillsättning!

Du kan se mer om oss på
www.uthyres.eu
www.rentalhome.se

Vi är ca 20 anställda och har ett eget service team med trevliga medarbetare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: application@billebro.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Logistik & distribution i Norden AB (org.nr 556423-2592), http://www.rentalhome.se
Villagatan 5 (visa karta)
841 98  LJUNGAVERK

Arbetsplats
Ljungaverk

Jobbnummer
9513013

