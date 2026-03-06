Förändringsledare
2026-03-06
Om Infinity IT Consulting
Infinity IT Consulting är ett konsultföretag inom IT och Management med en stark företagskultur och teamkänsla.
Ditt välmående är vår framgång och vi menar att de bästa konsultaffärerna blir av och genomförs med stolthet när du som medarbetare mår som bäst, så gör även företaget och våra kunder det.
Vi jobbar med IT-kunder och partners i hela Skandinavien inom både telekom, verkstadsindustrin, retail, sport & mode och många andra.
Vi bygger teamet utifrån våra värderingar som genomsyrar hela företaget.
Pannben - Viljan och förmågan att lösa uppgiften, ta ansvar och känna ägarskap, men alltid våga ta hjälp.
Enkelhet - Vi krånglar inte till det, varken för oss själva eller för andra! Sunt förnuft och kundnöjdhet i fokus.
Laganda - Vi ställer upp för varandra, gör varandra bättre och skrattar varje dag!
Långsiktighet - Vi är besatta av att göra bra saker och saker bra, vi låter kortsiktiga vinningar stå tillbaka för långvariga affärsrelationer.
Stolthet - Vi är rakryggade, på riktigt och vågar gå vår egen väg!
Din IT-karriär kan starta hos just oss och vi ger förutsättningarna för det, eller så är du senior med många års erfarenhet och då ger vi utrymme för allt leda, kompetensutveckla och ge stöd åt våra mer juniora konsulter, och på det viset har vi en härlig mix i konsultteamet av olika utbyten i erfarenhet, intressen och kompetens.
Vill du leda förändring och projekt som gör skillnad?
Vi söker en engagerad och certifierad förändringsledare med erfarenhet av projektledning. Hos oss får du möjlighet att driva viktiga förändringsinitiativ hos våra kunder - alltid med människor i fokus och tydliga resultat som mål. Du kommer att vara en central aktör som säkerställer att förändringar verkligen implementeras och skapar engagemang i organisationen.
Om rollen:
Som förändringsledare hjälper du kunder att navigera genom komplexa förändringar och säkerställer att nya arbetssätt och system får genomslag. Du leder projekt med tydlig struktur, effektiv leverans och fokus på resultat. Rollen innebär också att arbeta nära olika intressenter och stötta verksamheten i både strategiska och operativa beslut.
• Certifierad inom Prosci och praktisk erfarenhet av ADKAR.
• Erfarenhet av projektledning, gärna inom IT och digitalisering.
• Stark kommunikativ förmåga och vana att arbeta nära olika intressenter.
• Förmåga att strukturera, planera och driva förändringsinitiativ framgångsrikt.
Meriterande:
• Erfarenhet av förändringsledning i komplexa eller regulatoriskt styrda organisationer.
• Kunskap om agila metoder eller ramverk för projektstyrning.
Varför jobba med oss?
• Spännande och utvecklande uppdrag hos attraktiva kunder.
• Möjlighet att utvecklas inom förändringsledning, projektstyrning och digitalisering.
• Dynamisk och flexibel arbetsmiljö med hybridmöjligheter och stort eget ansvar.
• En kultur präglad av engagemang, laganda och personlig tillväxt, där dina idéer och insatser verkligen får genomslag.
Urval sker löpande - vi ser fram emot din ansökan!
Vid frågor angående tjänsten, kontakta Klara Olsson, klara.olsson@infinityitc.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
