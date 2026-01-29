Föräldravikariat lärare i eng åk 7-9
2026-01-29
Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå. Skolan är fristående och fokuserar på kunskap, trygghet, idrott och hälsa - nu söker vi en ny kollega som kan bidra till vår verksamhet. Skolan ligger centralt med närhet till idrottsarenor, Vätterstranden och Rosenlundsområdet. Här går 500 elever från årskurs 2-9, och vi har ca: 70 anställda.
Prolympia Jönköping
Skolan är fristående och fokuserar på kunskap, trygghet, idrott och hälsa - nu söker vi en ny kollega som kan bidra till vår verksamhet. Skolan ligger centralt med närhet till idrottsarenor, Vätterstranden och Rosenlundsområdet. Här går 500 elever från årskurs 2-9, och vi har ca: 70 anställda.
Välkommen till oss
Du som medarbetare är vår viktigaste resurs och vi hoppas att din tid här ska bli bra på många sätt. På Prolympia har vi högt uppställda mål och visioner, därför består vårt medarbetarteam av personer som vill vara med och skapa de bästa förutsättningarna för att eleverna ska kunna kombinera skola och idrott. Ditt viktigaste uppdrag som lärare är att erbjuda eleverna en lärmiljö och undervisning som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och måluppfyllelse. Vi arbetar kontinuerligt för att erbjuda en arbetsplats där du som anställd:
Blir lyssnad på och har möjlighet att vara med och påverka/utveckla verksamhetenÄr en del av ett team med lagkänslaErbjuds marknadsmässiga och bra anställningsvillkor
Vad vi söker
Vi söker nu lärare för undervisning i engelska till årskurs 7-9 på Prolympia Jönköping. I din roll som lärare jobbar du mot våra kärnvärden Kunskap, Trygghet, Idrott & Hälsa samt vårt koncept God undervisning. Du tror på att idrott och rörelse främjar kunskapsinhämtningen och jobbar med det som en naturlig del av skoldagen.
Om Prolympia Jönköping
Prolympia Jönköping ligger på Rosenlund, endast några minuters promenad från Husqvarna Garden, Vätterstranden, Rosenlundsbadet, Racketcentrum samt fotbollsplanerna på Rosenlunds IP. Kommunikationerna är goda och det är lätt att ta sig hit för både elever och vuxna.
Prolympia Jönköping ligger på Rosenlund, endast några minuters promenad från Husqvarna Garden, Vätterstranden, Rosenlundsbadet, Racketcentrum samt fotbollsplanerna på Rosenlunds IP. Kommunikationerna är goda och det är lätt att ta sig hit för både elever och vuxna.

Prolympia Jönköping är en fristående skola med årskurserna 2-9. Skolan är uppdelad i två skolor, 2-6 och 7-9. Vi är totalt ca 500 elever. I årskurs 2-6 har vi två parallellklasser per årskurs, och i årskurs 7-9 har vi tre till fyra parallellklasser per årskurs. Prolympia genomsyras av att både elever och personal tycker om idrott och ser det som en självklar del av skoldagen. På vår hemsida kan du läsa mer om vår skola https://www.prolympia.se/jonkoping/
I ditt uppdrag som lärare kommer du att undervisa i engelska i åk 7-9 där mentorskap kommer att ingå. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du har möjlighet att utbyta erfarenheter, tankar och idéer som kan förbättra din undervisning och bidra till skolutveckling.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett tydligt ledarskap i klassrummet och är ett föredöme i kontakten med skolans elever, kollegor, skolledning och vårdnadshavare. Du är en tydlig ledare i klassrummet och har förmågan att skapa ett klassrum präglat av trygghet, värme och god undervisning. Du planerar, bedriver och följer upp din undervisning samt kartlägger elevernas kunskapsnivå och dokumenterar deras utveckling. Du arbetar aktivt för att stimulera alla elever att utveckla sina kunskaper och du har förmågan att anpassa undervisningen för att främja lärande och goda kunskapsresultat. Du bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och du bidrar till en trivsam arbetsmiljö. Du har goda IT- kunskaper och god kommunikativ förmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt att du delar våra värderingar och vårt intresse för idrott och hälsa.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig bifoga relevanta intyg och lärarlegitimation för tjänsten. Enligt skollagen krävs att ett utdrag ur belastningsregistret som avser arbete i skola och förskola kan visas upp.
Intervjuer kan komma att ske innan ansökningstiden har gått ut.
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att höra av dig till någon av kontaktpersonerna.
Jonna Olofsson rektor 036- 2993753
Karolina Löcsei biträdande rektor 036- 2993754
Välkommen till Prolympia!
Välkommen till Prolympia! Ersättning
