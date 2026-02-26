För omgående anställning 100%

Norrköping Allstäd AB / Städarjobb / Norrköping
2026-02-26


Visa alla städarjobb i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping, Katrineholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Norrköping Allstäd AB i Norrköping, Mjölby eller i hela Sverige

För omgående anställning 90%
Vi växer - Norrköping Allstäd AB söker nya stjärnor till vårt team!
Norrköping Allstäd AB är ett växande företag inom städbranschen som sätter kvalitet, pålitlighet och kundnöjdhet i första rummet. Just nu söker vi fler engagerade medarbetare som vill vara med på vår resa!
Tjänsten är på 90% med möjlighet till mer för rätt person.
Vi söker dig som:
• Är noggrann, punktlig och ansvarsfull
• Har ett öga för detaljer och brinner för att göra ett bra jobb
• Kan arbeta självständigt såväl som i team
• Har B-körkort
• Erfarenhet av städning är ett plus - men rätt inställning är viktigast!
Vi erbjuder:
• Ett härligt arbetsklimat med kollegor som stöttar varandra
• En tjänst på 90% med trygga anställningsvillkor
• Utbildning och upplärning vid behov
• Kollektivavtalsenliga villkor
Vill du bli en del av Norrköping Allstäd? Skicka din ansökan till ansokan@norrkopingallstad.se eller ring oss på 0761 162162 för mer information.
Välkommen med din ansökan - tillsammans skapar vi skinande resultat!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: ansokan@norrkopingallstad.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Norrköping Allstäd AB (org.nr 559192-3916)
Mathilda Jungstedts Gata 13 (visa karta)
603 76  NORRKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Sebastian Demir
info@norrkopingallstad.se
0761162162

Jobbnummer
9766523

Prenumerera på jobb från Norrköping Allstäd AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Norrköping Allstäd AB: