Fonus söker Hållbarhetsansvarig
Fonus, ekonomisk förening / Hälsoskyddsjobb / Stockholm
2026-03-20
Vill du arbeta strategiskt med hållbarhet i en organisation där arbetet faktiskt betyder något - på riktigt?
Fonuskoncernen söker nu en Hållbarhetsansvarig som vill leda, utveckla och förankra vårt hållbarhets- och kvalitetsarbete i hela koncernen. Här får du en nyckelroll med stort inflytande, där du driver arbetet från strategi till konkret förändring.
Om rollen
Som Hållbarhetsansvarig har du ett helhetsansvar för att utveckla och driva koncernens hållbarhetsarbete - både strategiskt och operativt.
Du arbetar nära verksamheten och ledningen, med målet att integrera hållbarhet i affären, beslutsfattandet och den dagliga verksamheten. Rollen innebär att både sätta riktning och säkerställa genomförande.
Dina ansvarsområden
Du leder och utvecklar koncernens hållbarhetsarbete med fokus på affärsnytta, regelefterlevnad och långsiktig utveckling.
I rollen ansvarar du för att:
• utveckla och implementera hållbarhetsstrategi, mål och handlingsplaner
• integrera hållbarhet i styrning, affärsplanering och uppföljning
• identifiera risker, möjligheter och affärsvärde kopplat till hållbarhet
• samordna och följa upp initiativ och projekt i hela koncernen
• stötta verksamheten och vara expertstöd inom lagkrav, standarder och arbetssätt
• säkerställa hållbarhetsrapportering, datahantering och analys
• synliggöra avvikelser och driva förbättringar
• bidra till kommunikation och kompetensutveckling inom hållbarhete
• stödja och utveckla arbete inom miljö (ISO 14001) och kvalitet (ISO 9001)
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
• erfarenhet av att driva och utveckla hållbarhetsarbete på strategisk och operativ nivå
• god kunskap om hållbarhetslagstiftning och relevanta standarder
• erfarenhet av hållbarhetsrapportering
• erfarenhet av kvalitetsarbete och ledningssystem (t.ex. ISO 9001/14001)
• förmåga att arbeta tvärfunktionellt och stödja olika verksamheter
• erfarenhet av projektledning och förändringsarbete
• relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
• mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
Hos Fonuskoncernen får du en central och inflytelserik roll där du får möjlighet att göra verklig skillnad. Du blir en del av en dynamisk arbetsmiljö där hållbarhet är en prioritet och arbetar tillsammans med engagerade kollegor i en värdestyrd organisation. Vi erbjuder en chans att växa både personligt och professionellt i en verksamhet som präglas av meningsfullhet, som medarbetarna är medvetna om och stolta över.
Sista ansökningsdag är den 12 april 2026. Då vi går igenom ansökningar löpande kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vill du veta mer om rollen, tveka inte att kontakta Helene Hansell Medrano, HR-Partner på helene.hansellmedrano@fonus.se
eller Camilla Häggroth, HR-chef och rekryterande chef på camilla.haggroth@fonus.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Fonus - en del av Fonus ekonomisk förening
Vi är Sveriges mest anlitade begravningsbyrå. Med lång och bred erfarenhet av alla typer av begravningar ingår vi i en stor gemenskap från norr till söder. Sedan starten 1945 har vi utvecklats med långsiktighet inom två huvudområden; begravning och juridik. Fonus drivs som en ekonomisk förening och vårt gemensamma mål är att erbjuda prisvärda och kvalitativa tjänster. Inom Fonus ekonomisk förening finns förutom Fonus, Familjens Jurist, Momento-byråerna samt Farväl och Fondkistan.
