Fönsterrenovering - Arbetsledare
Gusten Persson Fönsterteknik AB / Byggjobb / Stockholm
2026-02-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker en engagerad arbetsledare som vill driva våra projekt ute på arbetsplatsen.
Du leder det dagliga arbetet och ansvarar för att produktionen flyter på enligt plan, kvalitet och säkerhetskrav.
Du kommer ha en central roll mellan hantverkare, beställare och projektledning. Det är du som ser till att jobbet blir gjort och att det blir gjort rätt.
Tjänsten innebär stort eget ansvar och passar dig som trivs bäst ute i produktionen snarare än bakom ett skrivbord.Dina arbetsuppgifter
Som arbetsledare ansvarar du bland annat för:
Arbetsledning av pågående projekt
Planering och fördelning av arbetsuppgifter i arbetslaget
Hålla produktionstidplan
Kvalitetsansvar på projekt
Avisering till boende och nyckelhantering
Delta i byggmöten
Etablering av arbetsplats
Registrera åtgärder och ÄTA i system
Skyddsronder och arbetsmiljöarbete
Tillbuds- och olycksrapportering
Hantera besiktningar och åtgärda besiktningspunkter
Rapportera frånvaro
Arbetet sker ute på våra projekt i Stockholm. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från byggbranschen (gärna renovering fönster.
Har arbetat som ledande montör, arbetsledare eller liknande
Kan planera och strukturera arbetet självständigt
Är lösningsorienterad och kommunikativ
Trivs med ansvar och tempo
Meriterande:
BAS-P/U
BAM
Erfarenhet av bostadsrättsprojekt
Svenska i tal och skrift (polska/engelska är plus)Dina personliga egenskaper
Du är en person som tar ägarskap över dina projekt.
Du vågar fatta beslut, håller ordning runt dig och får med dig folk utan att behöva höja rösten.
Kort sagt: du är den man frågar när något behöver bli löst.
Vi erbjuder
Självständig roll med stort ansvar
Stabilt växande företag
Möjlighet att påverka arbetssätt och rutiner
Företagshälsovård
Friskvårdsbidrag
Skicka CV eller kort presentation till:marcin@gustenpersson.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: marcin@gustenpersson.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gusten Persson Fönsterteknik AB
(org.nr 556900-8138)
Olivecronas Väg 18 (visa karta
)
113 61 STOCKHOLM Arbetsplats
Gusten Persson Måleri & Fönsterteknik AB Jobbnummer
