Fönsterputsare- Södertälje
Serviceföretaget Pima AB / Städarjobb / Södertälje Visa alla städarjobb i Södertälje
2026-04-20
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Serviceföretaget Pima AB i Södertälje
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Serviceföretaget PIMA AB levererar auktoriserad- och ISO-certifierad lokalvård och mjuka FM-tjänster till verksamheter i Sverige. Bland företagets kunder finns många välkända och marknadsledande varumärken, offentlig verksamhet samt lokala företag. Verksamheten präglas av hög kompetens och innovationskraft med hållbarhet i fokus.
Bolaget med dotterbolag sysselsätter idag kring 650 medarbetare.Publiceringsdatum2026-04-20Beskrivning
Har du erfarenhet av fönsterputs - eller kanske en stark vilja att utvecklas inom området?
Vi på Pima söker nya kollegor som vill arbeta med fönsterputs med start omgående. Arbetet innebär att du både självständigt och tillsammans med kollegor utför fönsterputs hos våra kunder, med arbetstider som varierar mellan klockan 07:00 och 17:00.
Vi söker dig som har ett öga för detaljer och är noggrann i ditt arbete, samtidigt som du alltid strävar efter att leverera högsta kvalitet. Du trivs med att samarbeta i team, men är också trygg i att ta eget ansvar och arbeta självständigt när det behövs. Hos oss får du ett varierande och aktivt arbete i en trivsam arbetsmiljö med god laganda.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar fönsterputs (traditionellt och med UltraRent-system).Kvalifikationer
Vi ser gärna att du:
• Har tidigare erfarenhet av fönsterputs
• Kan arbeta självständigt och i grupp
• Är noggrann och stresstålig
• Kommunicerar obehindrat på svenska eller engelska
• Har dator/telefonvana för att kunna läsa digitala scheman och instruktionerKvalifikationer
Meriterande
• Körkort
• SRY utbildningAnställningsvillkor
• Anställningsform: vid behov anställning
• Arbetstid : Varierade arbetstider mellan 7-17.
• Vid anställning får du ta del av vår digitala utbildningsplattform
• Friskvårdsbidrag
• Avtalsenliga löner
• Start: omgående
Stämmer många av punkterna ovan in på dig? Inkom med din ansökan snarast då intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
(org.nr 556464-5520)
Lännockvägen 2 (visa karta
)
152 42 SÖDERTÄLJE
För detta jobb krävs körkort.
Pima Jobbnummer
9864954