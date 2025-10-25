Fondadministratör till Finserve!
Professionals Nord Stockholm AB / Backofficejobb / Stockholm Visa alla backofficejobb i Stockholm
2025-10-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vill du arbeta brett inom fond- och låneadministration i en spännande finansmiljö? Hos Finserve får du en roll där struktur, noggrannhet och ansvarstagande står i fokus, samtidigt som du blir en del av ett socialt och engagerat team. Här trivs du som vill arbeta nära verksamheten, utveckla dina kunskaper inom fondadministration och bidra till att allt flyter på i det dagliga arbetet.
Du erbjuds:
En varierad roll med bredd där du får arbeta både med fond- och låneadministration.
Ett litet och sammansvetsat team med hög sammanhållning.
Korta beslutsvägar och möjlighet att snabbt se resultat av idéer.
Moderna och trivsamma lokaler i centrala Stockholm.
Ett växande bolag med spännande produkter och en framåtlutad kultur.Publiceringsdatum2025-10-25Om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Finserve en fondadministratör. Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Finserve. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Finserves önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till linnea.grass@pn.seDina arbetsuppgifter
Som fondadministratör hos Finserve blir du en del av ett mindre, sammansvetsat team där samarbetet och den goda stämningen står i centrum. Du arbetar från Finserves kontor i centrala Stockholm, i moderna lokaler och nära både förvaltare och ledning. Rollen passar dig som trivs med att ta ansvar, arbeta strukturerat och vill vara en del av ett bolag där det händer mycket, men där man också hinner ta en kaffe tillsammans och skratta mellan varven.
I rollen ansvarar du för den löpande administrationen kopplad till Finserves fonder och utlåningsverksamhet. Du arbetar med allt från ränteaviseringar och avtalshantering till rapportering och kontroller kopplat till fondvärden (NAV). Du samarbetar dagligen med förvaltare och kollegor internt, samt har kontakt med externa parter såsom förvaringsinstitut och myndigheter.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera och följa upp låneavtal, ränteaviseringar och inbetalningar
Utföra portföljavstämningar och ta fram underlag för NAV-beräkningar
Uppdatera fonddata i relevanta system och säkerställa korrekt information
Bevaka företagsinformation och hålla dokumentation uppdaterad
Stötta förvaltare och bidra till effektiva arbetsprocesser
Vi söker dig som
Har eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenheter.
Har arbetat administrativt något år och vill ta nästa steg i en mer specialiserad roll inom finans.
Har grundläggande förståelse för aktier och finansiella produkter.
Har goda kunskaper i Excel.
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av KYC-processer, fondadministration eller arbete i liknande miljö, men det viktigaste är din noggrannhet, din vilja att lära och ditt intresse för finansbranschen.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Finserve. Du är strukturerad och ansvarsfull, med ett öga för detaljer och ordning i dokumentation och processer. Det är viktigt att du trivs med att ha flera saker på gång samtidigt och har förmågan att prioritera när tempot varierar. Vidare är du öppen och samarbetsinriktad, trivs i en social miljö där man hjälps åt och gärna delar med sig av sin kunskap. Dessutom är du nyfiken och framåt, med en vilja att utvecklas och ta mer ansvar i takt med att du växer in i rollen.
START: Enligt överenskommelseOMFATTNING: HeltidSTAD: StockholmURVAL: Sker löpandeKONTAKT: Linnéa Grass - linnea.grass@pn.se
#finserve #ekonomi #värdepapper #backoffice #fondadministration #fond #aktier #finans #administration
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto - här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mejl men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665), https://finserve.se/ Arbetsplats
Finserve Nordic AB Kontakt
Linnéa Grass linnea.grass@pn.se Jobbnummer
9574454