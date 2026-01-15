Flytt- och Storstädare / Move out- and Deep cleaners
Do you have experience in move out and deep cleaning and/or home cleaning? Do you want to work in a fast-paced environment where one day is different to the next? Apply to be one of our move out and deep cleaners!
Freska - More than just a cleaning company
Freska is one of the fastest growing companies with one goal in mind; to make Freska the best, most recommended workplace for service workers in Europe. In fact, our values; People first, Growth and Responsibility symbolize ways that we are working to make Freska a better workplace. Your day to day work, future goals and ambitions matter to us. Among other things we have developed a career path for our cleaners as well as a support system to try to make everyday work life run as smoothly as possible.
So far we have the possibility to offer our employees:
Collective agreement
Health benefits
Paid travel time between customers
Career opportunities
Training and coaching in home cleaning
A tight-knit team with a team leader to support you in the daily work
Immediate support from the office during your working day
Hourly contract to start with
About the job
As a move out and deep cleaner, the primary focus of your work will be to ensure that customers' houses are left spotless for the next occupants. You will collaborate with your team leader during bookings to ensure that our customer gets the best service!
Your responsibilities may also extend beyond move out cleaning to also do general home cleaning.
With that being said, being a move out and deep cleaner also comes with some responsibility, therefore we are looking for someone who:
Speaks Swedish or English
Can work flexibly between our working hours 07.00-18.00.
Has a valid working permit
Has a driving license (requirement)
Has experience in cleaning
Apply now, we hire continously!
Har du erfarenhet av flyttstädning och/eller hemstädning? Vill du jobba i en fartfylld miljö där ena dagen skiljer sig från den andra? Ansök för att bli en av våra flytt- och storstädare!
Freska - Mer än bara ett städföretag
Freska är ett av de snabbast växande företagen med ett mål i sikte: att göra Freska till det bästa och mest rekommenderade arbetet för servicearbetare i Europa. Faktum är att våra värderingar; Människor först, Tillväxt och Ansvarstagande symboliserar sätt på vilka vi arbetar för att göra Freska till en bättre arbetsplats. Ditt dagliga arbete, framtida mål och ambitioner betyder något för oss. Bland annat har vi utvecklat en karriärväg för våra städare samt ett stödsystem för att försöka få arbetslivet att löpa så smidigt som möjligt.
Hittills kan vi erbjuda våra anställda:
Kollektivavtal
Hälsoförmåner
Betald restid mellan kunder
Karriärmöjligheter
Utbildning och coaching inom hemstädning
Ett sammansvetsat team med en teamledare som stöttar dig i det dagliga arbetet
Omedelbart stöd från kontoret under din arbetsdag
Timanställning till att börja med
Om jobbet
Som flyttstäd- och hemstädare kommer ditt huvudsakliga fokus vara att se till att kundernas hus lämnas skinande rent för inflyttning. Du kommer att samarbeta med din teamledare under bokningarna för att säkerställa att våra kunder får bästa möjliga service!
Dina ansvarsområden kan också sträcka sig bortom flyttstädning för att även inkludera generell hemstädning.
Med det sagt innebär att vara flyttstäd- och hemstädare också ett ansvar, därför letar vi efter någon som:
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta flexibelt mellan våra arbetsstider 07.00-18.00.
Har arbetstillstånd
Har körkort (krav)
Har erfarenhet av städning
Ansök nu, vi anställer löpande!
