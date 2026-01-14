Flygtekniker till UMS Skeldar i Linköping
UMS Skeldar Sweden AB / Flygteknikerjobb / Linköping Visa alla flygteknikerjobb i Linköping
2026-01-14
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos UMS Skeldar Sweden AB i Linköping
UMS SKELDAR ligger i framkant inom utvecklingen av obemannade helikoptrar. Med nya kontrakt och kommande kundleveranser behöver vi nu utöka vårt team. Vi söker dig som vill vara del av en arbetsplats som formar framtidens obemannade helikoptrar med en stark laganda och glädje!
Key word: Tekniker, Helikoptertekniker, Flygplanstekniker, Flygtekniker
Vi växter och söker därför en ytterligare Flygtekniker som vill vara med på resan! Kommande kundleveranser och nya kontrakt gör att vi nu behöver din tekniska kompetens för att lyckas.
Flygtekniker hos oss:
Du kommer att vara en del av den Flygoperativa avdelningen som består av 25 teammedlemmar vars huvudfokus är att genomföra funktionstester, testflygningar, demonstrationsflygningar, typutbildning och leverans till kunder. Som flygtekniker kommer du att arbeta i operativa team tillsammans med fjärrpiloter och flygtestingenjörer. Du kommer att vara med både vid underhåll samt vid flygning där teknikern har en aktiv roll.
Du kommer att börja din tjänst med utbildning där du kommer att lära dig systemen från grunden. I takt med att du blir mer och mer självgående kommer du att få möjlighet att ta ett större ansvar och på sikt vara delaktig i de utbildningar som vi håller för våra kunder. Här får du en dynamisk arbetsplats som växlar mellan anläggningen i Linköping och våra flygoperativa områden.
I rollen som flygtekniker kommer du att:
Bli en teknisk expert på vår komplexa Skeldar V200
Modifiera, funktionstesta och genomföra kundanpassningar på helikoptrar, markstationer och andra tillhörande system inom mekanik och elektronik
Underhålla helikoptrar, markstationer och andra tillhörande system
Vara ute på fältet med vårt operativa team under testflygningar, interna- och externa utbildningar och demonstrationer
Stötta våra leverantörer och kunder med expertis när sådana situationer uppstår.
På UMS Skeldar bjuder varje dag på nya utmaningar och i tjänsten som tekniker ingår resor både inrikes och utrikes. Här får du en unik möjlighet att bli en del av ett seniort team med hög arbetsmotivation och samtidigt vara med och utveckla framtidens obemannade flygsystem (UAS).
Låter tjänsten intressant? Tveka inte att söka redan idag!
Är du den vi söker?
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och för att du ska trivas så bra som möjligt söker vi dig som är ansvarstagande och kommunikativ. Vi ser även att du är självgående och kan samarbeta med andra.
För att lyckas i denna roll ser vi att du är en utbildad tekniker (B1). Det är meriterande om du har helikopter certifikat B1.3 eller B1.4. Kunskap om elinstallationer och/eller B2-licens är meriterande.
För denna tjänst ställs höga krav på svenska och engelska i tal och skrift. Kunskaper i andra språk är meriterande.
Ett körkort i kategori B krävs. BE och C/C1 körkort är meriterande.
Vi erbjuder:
En möjlighet att vara en del av ett dynamiskt företag som ständigt utvecklas, där din påverkan spelar en viktig roll
En högteknologisk produkt som just nu ligger i framkant på marknaden
En familjär arbetskultur som karaktäriseras av samarbete och högt engagemang
Aktiviteter som främjar både social gemenskap och hälsa, genom vår Festkommitté, Hälsokommitté, Brädspelskommitté och ett Kvinnligt Nätverk.
Ytterligare information:
Arbetsplats: Linköping.
Tjänstgöringsgrad: Heltid.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid.
Resor: Förekommer ofta, både inrikes och utrikes.
För en anställning hos oss på UMS Skeldar krävs att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Roller där vi har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi behandlar ansökningar löpande. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6141046-1788825". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare UMS Skeldar Sweden AB
(org.nr 559006-2245), https://umsskeldarab.teamtailor.com
Låsbomsgatan 18 (visa karta
)
589 41 LINKÖPING Arbetsplats
UMS Skeldar Jobbnummer
9683791