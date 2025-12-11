Flygplatsmedarbetare
Vill du arbeta nära verksamheten i en spännande och samhällsviktig miljö? Gällivare Lapland Airport söker nu en ekonom/controller som vill bidra till att utveckla en av regionens viktigaste infrastrukturer. Flygplatsen som drivs i bolagsform från 2025-01-01 ägs till 100% av Gällivare kommun. Flygplatsen ingår som en del av den nationella transportinfrastrukturen med persontrafik, sjuktransporter och med ett uppdrag som statlig beredskapsflygplats.Dina arbetsuppgifter
Som flygplatsmedarbetare arbetar du med fält-, ramp- och räddningstjänst. Tjänsten innebär skiftarbete, dag- och kvälls- och helgtjänstgöring. Arbetet är mycket varierande och omfattar bl.a. snöröjning, bagagehantering, rangering, tankning, underhåll av utrustning, maskiner och flygplatsområde. Du blir även en del av flygplatsens räddningstjänst. Beredskap ingår i tjänsten.Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du är fysiskt och psykiskt lämplig att ingå i flygplatsens räddningstjänst och är beredd att genomgå utbildning samt hälsoundersökning som krävs för detta. Eftersom du ingår i ett skiftlag ställer vi även stora krav på samarbetsförmåga och servicekänsla.
Tjänsten kräver att du har grundläggande kunskaper i engelska då mycket av kommunikationen sker på engelska. Du behöver också ha grundläggande datorkunskaper.
Erfarenhet av maskinkörning samt snöröjningsarbete med lastbil och hjullastare är meriterande. För brand- och räddningstjänsten är det meriterande om du har utbildning motsvarande brandman/insatsledare, flygplatsbrandman. Det är också meriterande om du har C-kort, dock inget krav.
Flygplatsen är säkerhetsklassad och ett civilt skyddsobjekt. Du måste därför vara beredd att genomgå säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen.Anställningstyp/arbetstider
100 % tillsvidareanställning. Provanställning kan förekomma.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön Vi tillämpar individuell lönesättning. Lämna gärna eventuella löneanspråk i ansökan.
Fackliga företrädare
Transport tfn 010-480 30 00
Facklig företrädande på flygplatsen Mats Karlsson, mats.karlsson@gallivare.se
Ansökan Sista ansökningsdag 2026-01-08
Intervjuer kommer att ske löpande.
Till din ansökan vill vi ha med en CV samt personligt brev. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Vi har valt våra rekryteringskanaler och önskar ingen rekryteringshjälp.
Operativt ansvarig
Felicia Kontio felicia.nilsson@gallivare.se 0970-780 30
9640275