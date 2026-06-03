Florist
Persson, Annelie / Butikssäljarjobb / Karlstad Visa alla butikssäljarjobb i Karlstad
2026-06-03
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Om jobbet
Vi söker medarbetare till Buketten
Vill du arbeta i en vacker och levande butiksmiljö där service, tempo och känsla för färg och form är en viktig del av vardagen? Buketten söker nu en ansvarstagande och självgående medarbetare som kan stötta upp i det dagliga arbetet i butiken vid behov, med start omgående.
Hos oss möter du många kunder som vill få en bukett bunden direkt medan de väntar. Vi säljer också många färdiga buketter att ta med direkt, vilket gör att det är viktigt att du känner dig trygg med att binda buketter självständigt och har känsla för färg, form och kvalitet. Du behöver kunna hjälpa kunden med val av blommor, lyssna in önskemål och skapa en bukett som känns personlig och genomtänkt.
Arbetet innebär även att ta emot och packa upp blommor och varor, snitta, vattna och ta hand om blommorna samt se till att butiken känns inspirerande, välfylld och välkomnande. Du hjälper kunder i butik, tar betalt i kassan, fyller på varor och är behjälplig med beställningar, bud och de dagliga rutiner som behövs för att butiken ska fungera på ett bra sätt.
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och flexibel. Du tycker om kundkontakt, har en positiv inställning och trivs i en miljö där tempot periodvis kan vara högt. Du behöver kunna arbeta självständigt, ta egna initiativ och se vad som behöver göras, samtidigt som du har lätt för att samarbeta.
Tidigare erfarenhet från blomsterbutik är meriterande. Floristutbildning är positivt, men det viktigaste är att du har praktisk erfarenhet av att binda buketter och känner dig trygg i mötet med kund. Möjlighet att börja omgående är en fördel.
Tjänsten är extra vid behov / timanställning med varierande arbetstider, främst vardagar och lördagar. Extra behov finns vid högtider och intensiva perioder. Buketten har kollektivavtal.
Plats: Karlstad
Anställningsform: Extra vid behov / timanställning
Arbetstid: Varierande tider, främst vardagar och lördagar
Start: Omgående
Kollektivavtal: JaPubliceringsdatum2026-06-03Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv. Berätta gärna om din floristutbildning, din erfarenhet av att binda buketter och hur du trivs i mötet med kunder i butik.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08
Enbart mail
E-post: info@bukettenkarlstad.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Persson, Annelie
, https://www.instagram.com/bukettenkarlstad/
Drottninggatan 20 (visa karta
)
652 25 KARLSTAD Arbetsplats
Buketten Jobbnummer
9945773