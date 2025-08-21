Florist
2025-08-21
En av våra duktiga florister slutar för att ägna sig åt annat och vi söker en ersättare. Du som söker måste vara utbildad florist och känna dig säker i din yrkesroll så att du direkt kan ta dig an arbetsuppgifterna som finns i blomsterbutik.
Vårt fokus ligger på försäljning till kund , övriga förekommande sysslor såsom varuhantering, binderi och allmän skötsel ingår också såklart. Det viktigaste, förutom din kunskap, är dock att du tycker det är roligt att möta kunder i det serviceyrke som floristjobbet är.
Vi har två butiker på Linnégatan och det blir aktuellt med jobb i båda två.
Butikerna är öppna alla dagar året runt och du arbetar enligt ett rullande schema.
Rekrytering sker löpande så skicka gärna din ansökan snarast till den angivna mailadressen. Vänligen respektera att till denna tjänst söker vi utbildad florist med erfarenhet från yrket.
Lön och övriga villkor enligt Handels kollektivavtal.
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: linnegatansblomsterhandel@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.

Linnégatans Blomsterhandel
Linnégatan 20
413 04 GÖTEBORG
