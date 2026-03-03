Floor host/Receptionist
2026-03-03
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Vi på ISS söker en engagerad och positiv Floor Host/Receptionist som brinner för service - perfekt för dig som vill samla erfarenhet! Vill du vara med och leverera service i världsklass? Då tycker vi att du ska söka denna tjänst!
Om rollen
Är du den som alltid får folk att känna sig välkomna? Perfekt - då vill vi ha dig!
Hos oss blir du Manager of First Impressions på vårt nya huvudkontor i Stockholm. Ena stunden är du barista, nästa gång fixar du event, därefter löser du problem med tekniken. Du kommer alltså arbeta med många och varierande arbetsuppgifter i olika miljöer, och därmed lägger vi stor vikt vid ditt personliga och prestigelösa engagemang samt din förmåga att uppmärksamma och lösa uppkomna situationer. För rollen krävs även att du har god samarbetsförmåga då vi arbetar som ett team.
Det här är jobbet för dig som:
• Har gått gymnasiet och jobbat 1-3 år inom service/event
• Är social, lösnings orienterad och gillar initiativ
• Vill kavla upp ärmarna och lära dig nya saker
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet från något eller några av dessa yrken: receptionist, konferensvärd, hotell, vaktmästeri, butik eller annat yrke med högt ställda servicekrav. Därutöver har du datorvana och gymnasieutbildning. Erfarenhet av hantering av IT- eller vaktmästeriuppgifter är meriterande.
Som person är du serviceinriktad, lyhörd, ansvarsfull och initiativtagande. Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS vilja att leverera service i världsklass. Du har en god kommunikativ förmåga och kommunicerar obehindrat på svenska (och engelska/ alt behärskar engelska) i såväl tal som skrift.
ISS värderingar är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Dessa värderingar kommer att vara fundamentala i hur vi arbetar. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och utvecklingsmöjligheter - allt för att du ska engageras och växa med ISS på lång sikt.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Din ansökan
Observera! Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
/jobba hos oss/se våra lediga jobb och registrera ditt CV. Ansökningar som skickas på annat sätt kommer inte att kunna besvaras eller hanteras för den här rekryteringen.
Har du frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Anders Kling, anders.kling@se.issworld.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
