Flodin söker kantlistoperatör
Flodin Rekrytering & Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Jönköping Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Jönköping
2025-08-18
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flodin Rekrytering & Bemanning AB i Jönköping
, Habo
, Vaggeryd
, Nässjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Vår kund har mycket att göra och söker en kantlist och sågoperatör.
Vi söker dig som har ett bra driv och gärna jobbat inom träindustrin, det är dock inget krav om du har rätt inställning.
Svenska i tal och skrift är ett krav för att förstå instruktioner.
Vi vill att du har en nyfikenhet och är villig att lära dig nya saker. Kvalitet och noggrannhet är viktiga värderingar för dig, och du strävar alltid efter att leverera arbete av högsta standard.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och växa i din roll. Du kommer att arbeta tillsammans med ett trevligt och kompetent team av kollegor.
Som konsult hos oss på Flodin AB arbetar du ute hos vår kund men du är anställd hos oss. Du erbjuds samma förutsättningar och möjligheter som kundens egna anställda och följer bemanningsavtalet.
Vi på Flodin AB strävar efter att erbjuda dig karriärmöjligheter som är stimulerande och för dig framåt i arbetslivet.
Vid ett välutfört arbete finns goda förutsättningar till fast anställning hos Flodin eller hos vår kund.
Flodin Rekrytering & Bemanning är ett erfaret rekryterings- och bemanningsföretag. Vi jobbar lokalt för att nå den bästa matchningen när företag har ett rekryteringsbehov. Vår flexibilitet och framåtanda leder oss starkt mot vårt mål, som är att bli det självklara valet för företag som behöver personalförstärkning - och för dig som vill gå vidare i din karriär. Läs mer på www.flodinab.se
För mer information om denna tjänst kontakta Simon Ekman 0733 25 52 42.
Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökan via mail.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flodin Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559022-7848) Arbetsplats
Flodin Rekrytering & Bemanning Jobbnummer
9462102