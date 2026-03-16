Flödeschef Metalliska

2026-03-16
Vi söker nu en flödeschef, produktionsansvarig för rör och metalliska element!
Kanthal, en del av Alleima-gruppen, är världsledande inom produkter och tjänster för industriell värmeteknologi och elektriska motståndsmaterial. Vi utvecklar innovativa lösningar genom kreativa partnerskap med våra kunder och med ett starkt åtagande att minska miljöpåverkan. Med kunniga medarbetare och banbrytande teknologi är vi med i några av världens största och mest spännande projekt.
Placering: Hallstahammar
Din roll
I din roll som flödeschef är du ansvarig för en del av produktionen för Heating Systems, rör och metalliska element. Du ansvarar för att tillsammans med ditt team på 15 medarbetare att de uppnår de mål och förväntningar som finns, samtidigt som du utvecklar och effektiviserar era arbetssätt, processer och metoder. Lika självklart är det för dig att arbeta med att utveckla dina medarbetare och ständigt jobba för ett inkluderande arbetsklimat där företagets värderingar är centrala. Säkerhet är vår främsta prioritet och i din roll ansvarar du för såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön. Du ingår i produktområdets produktionsledningsgrupp och tillsammans med dina flödeschefskollegor bidrar du till att utveckla och implementera företagets strategi i fabriken.
Arbetsuppgifter innefattar:
Driva utveckling genom att skapa tydliga strukturer, effektiva arbetssätt och en kultur som genomsyras av säkerhet, kvalitet och service.
Arbeta målstyrt för att säkerställa att verksamheten både uppfyller kundernas krav och utvecklas för framtidens behov.
Utveckla både verksamhet och människor med närvaro, engagemang och driv - du inspirerar till framsteg och skapar förutsättningar för tillväxt.
Leda och utveckla produktionen genom att säkerställa struktur, effektivitet och kvalitet i det dagliga arbetet.
Driva verksamhetsutveckling och kulturförändring genom att etablera tydliga arbetssätt och stärka serviceförmågan.
Utöva ett närvarande och engagerat ledarskap med fullt personalansvar för cirka 15 medarbetare.
Delta aktivt i teknikutveckling och investeringsprojekt för att stärka vår konkurrenskraft.
Om dig
Du är en trygg och inspirerande ledare som motiveras av att utveckla både människor och verksamhet. I rollen som första linjens chef trivs du nära produktionen, där du leder med tydlighet, engagemang och lyhördhet. Du skapar delaktighet, bygger förtroende och uppmuntrar till ständiga förbättringar i arbetssätt och resultat. Eftersom vi verkar i en internationell miljö behöver du kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift. Du blir en viktig del av vår produktionsledningsgrupp och rapporterar direkt till produktionschefen.
Du har erfarenhet av ledarskap, gärna inom industri eller liknande verksamhet och en god förståelse för personal- och kapacitetsplanering samt kostnadsuppföljning. Din samarbetsförmåga är stark - du trivs med att arbeta tvärfunktionellt och ser värdet i att nå mål tillsammans över avdelningsgränser. Som person är du strukturerad, ansvarstagande och handlingskraftig, men också ödmjuk och lyhörd inför dina medarbetare. Du har goda kunskaper i Office-paketet, är snabb på att sätta dig in i nya system och har en stark digital mognad.
Ytterligare Information:
För frågor kopplat till rollen:
Johan Baringson, rekryterande chef, +46 70 616 20 54
För mer information kopplat till processen:
Sara Kühner, Ansvarig rekryterare, +46 76 495 02 40Publiceringsdatum2026-03-16Facklig kontakt
Petter Lindblom, Akademikerföreningen, 070 616 04 26
Riccard Söjbjerg, Unionen, 070 611 28 71
Johan Baringson, Ledarna, 070 616 53 96
Ansök före den 2026-04-06
