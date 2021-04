Flexibelt extrajobb på ett startup! - Vollo AB - Butikssäljarjobb i Uppsala

Vollo AB / Butikssäljarjobb / Uppsala2021-04-02Hej! Nu har det blivit dags för nästa anställningsrunda hos oss och vi öppnar för ansökningar inför lanseringar på nya orter. Välkommen med din ansökan! #jobbjustnuVi driver ett startup som arbetar med att handla och leverera varor från matbutiker och andra butiker. Just nu har vi stort behov av ny duktig personal som kan hjälpa oss att upprätthålla den höga standard våra kunder förväntar sig.Vi söker dig som gillar att handla mat, bor nära en matbutik och tycker att det är kul att träffa människor och vara social. Du föredrar att vara utomhus och röra på dig, vill göra en insats för miljön och arbeta för ett hållbarare samhälle.Hos oss väljer du själv när du vill arbeta och vilka beställningar du vill handla och leverera. Du arbetar så mycket du vill och när det passar dig - du väljer själv vilka ordrar du vill handla.Vi ser gärna att du har vana av arbete i livsmedelsbutik och kundservice och det är av yttersta vikt att du är noggrann, trevlig och gillar att prata i telefon. Du pratar flytande svenska och behärskar svenska språket väl i skrift.Ansök via vår app:Vi prioriterar just nu sökande i Uppsala, Sigtuna, Bälinge, Björklinge, Märsta samt Rimbo. Om du når upp till våra krav kommer du att erbjudas en plats hos oss för att påbörja en upplärningsperiod.2021-04-02Sista dag att ansöka är 2021-04-07Vollo AB5671055