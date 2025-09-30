Flexibel administratör
2025-09-30
Flexibel administratörstjänst hos Uret.se - Vikariat
Är du en flexibel, dynamisk och ordningssam person som vill ha ett varierat kontorsjobb och vill jobba på ett etablerat och välfungerande e-handelsbolag? Publiceringsdatum2025-09-30Om företaget
Scandianvian Luxury Group är ett ungt, snabbväxande internethandelsföretag med inriktning på försäljning av exklusiva varor. Hos SLG kommer du att arbeta tillsammans med personer som har unik kompetens inom näthandel. Verksamheten startade 2006 med Uret.se som snabbt växte till att bli Nordens ledande klockbutik på internet. Vi driver idag även UretVintage, en webbshop för vintageklockor
Vårt framgångskoncept har varit varit lättnavigerade e-butiker med fokus på bra kundsupport, attraktivt sortiment, konkorrenskratiga priser och kundnöjdhet. Nu behöver vi utöka vårt team med en ny medarbetare.Om tjänsten
Rollen som e-handelsadministratör är varierade och lärorik. Du kommer få jobba och vara delaktig i flera områden på UretVintage och Uret, främst inom inköpsadministration, orderhantering, logistik, support och sortimentsuppdateringar.
En av våra kollegor blir föräldraledig och vi söker därför en ersättare under dennes bortavaro. Goda förutsättningar finns för att vikariatet övergår i en tillsvidareanställning inom relaterade områden så som administration, support, inköpsadministration och/eller logistik.
Om dej
Du uppskattar ett varierande jobb där dagarna är olika och rutinerna ändras, du har god datorvana och är ordningssam. Bra känsla för service och problemlösning är A och O. Du är glad, stresstålig och gillar att arbeta med andra människor, kollegår såväl som leverantörer, affärspartners och kunder.
Vi vill att du:
är noggrann, trivs med eget ansvar och slutför uppgifter
är prestigelös, positiv, har lätt för att lära
kommunicerar vant och obehindrat på svenska och engelska
har god datorvana och erfarenhet av Excel
Följande kan komma väl till pass:
utbildning inom e-commerce
intresse för klockor, smycken och/eller andra exklusiva accessoarer
ett tredje språk
kunskaper inom design, grafik, fotografering
Vi ställer höga krav på ansvarstagande, uppföljning och slutförande av arbetsuppgifter och erbjuder i gengäld bra villkor.
Tillträde är snarast möjligt men rätt person är det viktigaste för oss. Skicka CV och gärna personligt brev/presentation e.t.c. till recruit@scanluxgroup.com
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Dimitris på dagtid på tel. 070-855 59 30.
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: recruit@scanluxgroup.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Flexibel administratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scandinavian Luxury AB
(org.nr 556721-6170)
Larmgatan 14, SLG AB (visa karta
)
392 32 KALMAR Arbetsplats
Scandianvian Luxury AB - Kalmar Jobbnummer
9533154