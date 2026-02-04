Fisketillsynsperson för laxälvar i Norrbotten
2026-02-04
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Vill du vara en del av att uppnå ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiskresurser?
Om jobbet
Som fisketillsynsperson kommer du att bedriva fisketillsyn i länets vatten.
Fokus ligger på tillsyn i gränsälven, men länets övriga vildlaxälvar och kustområde ingår också i uppdraget. Rollen innebär operativt tillsynsarbete i fält tillsammans med vår fisketillsynssamordnare, och i nära samarbete med våra finska kollegor.
Viktiga delar i tillsynsarbetet är kommunikation och information gentemot fiskare, frivilliga fisketillsynsmän, olika intressentgrupper och berörda myndigheter, vilket kräver god kommunikativ förmåga och att du känner dig trygg i att hantera allehanda fiskefrågor.
Du bör vara beredd på att arbetet sker ute i fält och att resor och övernattning på annan ort ingår i din vardag. Arbetet sker varierande tider på dygnet. Tjänsten är en säsongsanställning under ca 3 mån med start 1 juni. Stationeringsort enligt överenskommelse.
Arbetet innebär att du:
- Medverkar i planering och utförande av fisketillsyn i gränsälven
- Kontrollerar att fiskeregler efterlevs i vatten där länsstyrelsen utför fisketillsyn
- Har kontakt med frivilliga fisketillsynsmän och kontakt med andra myndigheter
- Informerar om regler till fiskare, och arbetar förebyggande mot fiskebrott
- Företräder myndighet som tjänsteperson
Arbetet är i ständig utveckling och utifrån vårt uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar. Det ger dig samtidigt möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss.
Om dig
Vi söker dig som har:
- avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning och- eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig,
- god kommunikativ förmåga, muntligt och skriftligt på svenska och engelska,
- körkort för bil,
- båt- och fältvana.
Som person har du god social kompetens och samarbetsförmåga samt trivs med att arbeta i grupp för att lösa problem. Du är van att arbeta självständigt och ta egna initiativ och identifiera nödvändiga processer/steg i arbetet. Vidare har du ett ordningssinne och är ansvarstagande.
Vi ser det som meriterande om du har:
- kunskaper finska språket och lokalkännedom i Tornedalen,
- erfarenhet av fisketillsyn, eller erfarenhet från annan vakt-, ordnings- eller informationsverksamhet,
- erfarenhet av professionellt eller ideellt arbete inom fiskeförvaltning,
- erfarenhet av arbete på statlig myndighet eller kommunal verksamhet.
För oss är personliga egenskaper viktiga och vi ser det som en självklarhet att du bidrar positivt till vår arbetsmiljö och arbetsglädje samt agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Bra att veta
Kallas du till intervju kan du komma att få göra ett arbetsprov.
Eftersom vissa arbeten hos oss ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning komma att få göra en säkerhetsprövning. Den innehåller ett säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll. För vissa arbeten krävs svenskt medborgarskap.
Om Länsstyrelsen och vårt erbjudande till dig
Vi arbetar tillsammans för utveckling och bidrar till samhällets bästa. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett. Våra uppdrag spänner över hela samhället och hos oss finns allt ifrån biologer och ingenjörer till ekonomer och samhällsvetare.
Vi jobbar tillsammans för att skapa samhällsnytta var dag och säkerställer att nationella mål och beslut för genomslag. Vi tror på var och ens förmåga att självständigt driva sitt dagliga arbete, där du som medarbetare får rätt förutsättningar till arbetslivsbalans.
Vi erbjuder dig:
• Goda utvecklingsmöjligheter
• Individanpassade anställningsvillkor
• Hälsofrämjande aktiviteter och en hållbar arbetsmiljö
• Flexibla arbetstider, extra semesterdagar och möjlighet till distansarbete
Vi tror på kraften i att arbeta för något större, vikten av att ha plats för livet och att alla våra medarbetare ska känna sig delaktiga i vår kunskapsrymd.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
I rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonseringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
