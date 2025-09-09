Fiskarbetare
FDC Grossist AB / Fiskar- och jägarjobb / Malmö Visa alla fiskar- och jägarjobb i Malmö
2025-09-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FDC Grossist AB i Malmö
Produktionsarbete inom fisk verksamhet.
Vi är en fisk och sushi grossist sen 1990.
Nu söker vi en ny medarbete som kan arbeta i en team, är trevlig och har B körkort. Leveranser till olika restauranger kan förekomma. .
Arbetet består att fjälla, filea och paketera färsk fisk samt städning av produktions lokalen.
Jobba bara vardagar, måndag till fredag.
OBS! Bara seriösa ansökningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E mail
E-post: marco@fdc.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fdc Grossist AB
(org.nr 556437-9211) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Marco Hosseinpour FDC Grossist AB marco@fdc.nu Jobbnummer
9498911