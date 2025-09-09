Fiskarbetare

FDC Grossist AB / Fiskar- och jägarjobb / Malmö
2025-09-09


Produktionsarbete inom fisk verksamhet.
Vi är en fisk och sushi grossist sen 1990.
Nu söker vi en ny medarbete som kan arbeta i en team, är trevlig och har B körkort. Leveranser till olika restauranger kan förekomma. .
Arbetet består att fjälla, filea och paketera färsk fisk samt städning av produktions lokalen.
Jobba bara vardagar, måndag till fredag.
OBS! Bara seriösa ansökningar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E mail
E-post: marco@fdc.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fdc Grossist AB (org.nr 556437-9211)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Marco Hosseinpour FDC Grossist AB
marco@fdc.nu

Jobbnummer
9498911

